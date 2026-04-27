「ディーゼルとは思えない静粛性」こそ至高！歴代Cクラスを知るプロが最新モデルを大絶賛
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自動車専門YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【絶品乗り味】さすがの完成度！メルセデス・ベンツ C220d試乗＆内装レビュー」と題した動画を公開した。自動車解説者・ジャーナリストのGocar氏が、最新の「メルセデス・ベンツ C220d スポーツ」に試乗し、歴代モデルを乗り継いだプロならではの視点で、その圧倒的な完成度と「絶妙な乗り味」の魅力を徹底解説している。
動画では、ISG（マイルドハイブリッド）を搭載した2.0L直列4気筒ディーゼルターボエンジンの実力を検証。Gocar氏は、エンジン始動時の滑らかさや、低回転域から発揮される力強いトルクを高く評価し、「ディーゼルか分からないぐらい音が静か」と驚きの表情を見せる。
特筆すべきは、W204Cクラスのオーナーでもあった同氏が「絶妙なメルセデス・ベンツの味」と表現した乗り心地である。現行モデルはエアサスペンションではなくメカニカルバネを採用しているが、硬すぎず柔らかすぎないセッティングにより、路面の凹凸を綺麗にいなす快適性を実現。山道でのスポーツモード走行では、ステアリングの重みが適度に増し、「適度なロール感で気持ちよく曲がっていく」と、スポーティな走りとの両立を絶賛した。
さらに、後席の居住性や実用性の高さにも着目。セダンとしての頭上空間をしっかり確保している点や、スイッチ一つで後席の背もたれが倒れるトランクルームの使い勝手を、実際にメジャーで計測しながら具体的に紹介している。
Gocar氏は、最新技術と伝統の乗り味が融合したC220dに対して、「いつかは欲しいCクラス」と改めてその価値を再認識した様子だ。日常の移動から長距離ドライブまで、あらゆるシーンで上質な体験を提供する同車は、プレミアムセダンの購入を検討する上で、間違いなくトップ候補となる一台であると言えるだろう。
動画では、ISG（マイルドハイブリッド）を搭載した2.0L直列4気筒ディーゼルターボエンジンの実力を検証。Gocar氏は、エンジン始動時の滑らかさや、低回転域から発揮される力強いトルクを高く評価し、「ディーゼルか分からないぐらい音が静か」と驚きの表情を見せる。
特筆すべきは、W204Cクラスのオーナーでもあった同氏が「絶妙なメルセデス・ベンツの味」と表現した乗り心地である。現行モデルはエアサスペンションではなくメカニカルバネを採用しているが、硬すぎず柔らかすぎないセッティングにより、路面の凹凸を綺麗にいなす快適性を実現。山道でのスポーツモード走行では、ステアリングの重みが適度に増し、「適度なロール感で気持ちよく曲がっていく」と、スポーティな走りとの両立を絶賛した。
さらに、後席の居住性や実用性の高さにも着目。セダンとしての頭上空間をしっかり確保している点や、スイッチ一つで後席の背もたれが倒れるトランクルームの使い勝手を、実際にメジャーで計測しながら具体的に紹介している。
Gocar氏は、最新技術と伝統の乗り味が融合したC220dに対して、「いつかは欲しいCクラス」と改めてその価値を再認識した様子だ。日常の移動から長距離ドライブまで、あらゆるシーンで上質な体験を提供する同車は、プレミアムセダンの購入を検討する上で、間違いなくトップ候補となる一台であると言えるだろう。
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