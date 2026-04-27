バイエルン戦での佐野海舟(左)　photo/Getty Images

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マインツ佐野海舟がドイツのサッカー雑誌『Kicker』による週間ベストイレブンに選出された。

佐野は、25日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第31節バイエルン・ミュンヘン戦に先発し、15分にコーナーキックのこぼれ球を素早く拾ってゴール前にクロスボールを上げて先制点をアシスト。さらに、29分と前半アディショナルタイム2分にも前線に鋭い縦パスを送って2点目と3点目の起点となり、チームの全得点に絡む圧巻のパフォーマンスを披露した。

その後、先発を外れていたハリー・ケインやマイケル・オリーセらを投入して攻勢に転じたバイエルンにマインツは一挙4点を奪われ、3点リードからの大逆転負けを喫した。

しかし、チームは敗れたものの佐野は現地メディアから高く評価されていて、ドイツ紙『Bild』は6段階評価の採点(1が最高、6が最低)で佐野に2.0という高評価とともに「前半はワールドクラスのパフォーマンスだった」と称賛。

また、『Kicker』でも佐野についての採点は2.0と高く、バイエルンのオリーセらとともにベストイレブンに名を連ねている。

『Kicker』の週間ベストイレブンは以下のとおり。

GK　ヤニス・ブラスヴィヒ(レヴァークーゼン)
DF　リドル・バク(ライプツィヒ)
DF　ニクラス・シュタルク(ブレーメン)
DF　ラミ・ベンセバイニ(ボルシア・ドルトムント)
DF　マックス・フィンクグレーフェ(ライプツィヒ)
MF　佐野海舟(マインツ)
MF　マイケル・オリーセ(バイエルン・ミュンヘン)
MF　アントン・カデ(アウクスブルク)
MF　ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)
FW　パトリック・シック(レヴァークーゼン)
FW　ブドゥ・ジヴジヴァーゼ(ハイデンハイム)