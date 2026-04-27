マインツMF佐野海舟がドイツ誌の週間ベストイレブンに選出！バイエルン戦で3ゴールに絡む大活躍
マインツの佐野海舟がドイツのサッカー雑誌『Kicker』による週間ベストイレブンに選出された。
佐野は、25日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第31節バイエルン・ミュンヘン戦に先発し、15分にコーナーキックのこぼれ球を素早く拾ってゴール前にクロスボールを上げて先制点をアシスト。さらに、29分と前半アディショナルタイム2分にも前線に鋭い縦パスを送って2点目と3点目の起点となり、チームの全得点に絡む圧巻のパフォーマンスを披露した。
しかし、チームは敗れたものの佐野は現地メディアから高く評価されていて、ドイツ紙『Bild』は6段階評価の採点(1が最高、6が最低)で佐野に2.0という高評価とともに「前半はワールドクラスのパフォーマンスだった」と称賛。
また、『Kicker』でも佐野についての採点は2.0と高く、バイエルンのオリーセらとともにベストイレブンに名を連ねている。
『Kicker』の週間ベストイレブンは以下のとおり。
GK ヤニス・ブラスヴィヒ(レヴァークーゼン)
DF リドル・バク(ライプツィヒ)
DF ニクラス・シュタルク(ブレーメン)
DF ラミ・ベンセバイニ(ボルシア・ドルトムント)
DF マックス・フィンクグレーフェ(ライプツィヒ)
MF 佐野海舟(マインツ)
MF マイケル・オリーセ(バイエルン・ミュンヘン)
MF アントン・カデ(アウクスブルク)
MF ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)
FW パトリック・シック(レヴァークーゼン)
FW ブドゥ・ジヴジヴァーゼ(ハイデンハイム)