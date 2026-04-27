マインツの佐野海舟がドイツのサッカー雑誌『Kicker』による週間ベストイレブンに選出された。



佐野は、25日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第31節バイエルン・ミュンヘン戦に先発し、15分にコーナーキックのこぼれ球を素早く拾ってゴール前にクロスボールを上げて先制点をアシスト。さらに、29分と前半アディショナルタイム2分にも前線に鋭い縦パスを送って2点目と3点目の起点となり、チームの全得点に絡む圧巻のパフォーマンスを披露した。





その後、先発を外れていたハリー・ ケイン やマイケル・オリーセらを投入して攻勢に転じたバイエルンに マインツ は一挙4点を奪われ、3点リードからの大逆転負けを喫した。しかし、チームは敗れたものの佐野は現地 メディア から高く評価されていて、ドイツ紙『Bild』は6段階評価の採点(1が最高、6が最低)で佐野に2.0という高評価とともに「前半はワールドクラスのパフォーマンスだった」と称賛。また、『Kicker』でも佐野についての採点は2.0と高く、バイエルンのオリーセらとともにベストイレブンに名を連ねている。『Kicker』の週間ベストイレブンは以下のとおり。GK ヤニス・ブラスヴィヒ(レヴァークーゼン)DF リドル・バク(ライプツィヒ)DF ニクラス・シュタルク(ブレーメン)DF ラミ・ベンセバイニ(ボルシア・ ドルトムント DF マックス・フィンクグレーフェ(ライプツィヒ)MF 佐野海舟 MF マイケル・オリーセ(バイエルン・ミュンヘン)MF アントン・カデ( アウクスブルク MF ジャマル・ムシアラ(バイエルン・ミュンヘン)FW パトリック・シック(レヴァークーゼン)FW ブドゥ・ジヴジヴァーゼ(ハイデンハイム)