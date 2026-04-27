大平祥生、JO1として活動終了「本人から申し出があり…」【報告全文】
グローバルボーイズグループ・JO1の大平祥生が、グループとしての活動を終了することが27日、発表された。
【写真】大平祥生＆SHIZUKUも…同じ船に乗るJO1＆ME：I
サイトでは「このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と報告。
続けて「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
JO1は、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生。2020年3月4日、1stシングル「PROTOSTAR」をリリースし、デビューした。22年12月31日『NHK紅白歌合戦』に初出場。25年4月、グループ初となる東京ドーム単独公演を開催した。
大平は、2000年4月13日生まれ、京都府出身。25年10月に「弊社の規定に反する事案が発覚いたしました。ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました」として、活動を休止していた。
なお、25年8月に賭博罪で略式起訴された鶴房汐恩は、25年内をもって、事務所との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了した。
■報告全文
【お知らせ】 大平祥生に関するご報告
いつもJO1への温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。
このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。
活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました。
日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
※延期しております特典会については別途ご案内いたします
【写真】大平祥生＆SHIZUKUも…同じ船に乗るJO1＆ME：I
サイトでは「このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と報告。
JO1は、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生。2020年3月4日、1stシングル「PROTOSTAR」をリリースし、デビューした。22年12月31日『NHK紅白歌合戦』に初出場。25年4月、グループ初となる東京ドーム単独公演を開催した。
大平は、2000年4月13日生まれ、京都府出身。25年10月に「弊社の規定に反する事案が発覚いたしました。ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました」として、活動を休止していた。
なお、25年8月に賭博罪で略式起訴された鶴房汐恩は、25年内をもって、事務所との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了した。
■報告全文
【お知らせ】 大平祥生に関するご報告
いつもJO1への温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。
このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。
活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました。
日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
※延期しております特典会については別途ご案内いたします