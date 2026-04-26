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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「お洒落カップルにインタビュー」と題した動画を公開した。美容専門学生の男性と大学生の女性という20代のカップルが登場し、リアルな懐事情や将来の夢、互いへの思いを赤裸々に語った。



男性は、就職活動を考えた際にサラリーマンが向いていないと思い至り、美容師の道へ進んだという。「将来自分の店を持ちたいんで、カリスマ美容師みたいな」と、大きな夢を語る。一方、時給1200円で八百屋のアルバイトをしている女性は、その理由について「ピアスとタトゥー入ってるから働ける場所を探してて」と、自身のスタイルに寛容な職場を選んだ経緯を明かした。将来は「彫り師になりたい」と語り、自身の首に入ったタトゥーを披露した。



二人が惹かれ合った理由について、女性は男性の「おしゃれな、いけてる感じ」や「自分持ってる」ところに惹かれたという。一方、現在はタトゥーが入っていない男性だが、「初めて入れる時は私が（彫りを）入れたい」という女性の願いに対し、肯定的な姿勢を見せる。しかし、彼女の名前を入れるか問われると「入れないですね」と即答し、大きな笑いを誘う場面もあった。



終盤ではリアルな貯金額も告白。女性が「20万円ぐらい」と堅実な金額を明かす一方、男性は「口座残高2万円」とぶっちゃけ、二人の対照的な一面が垣間見えた。最後は「将来美容師と彫り師でやっていきたいんで、これからもずっといたいです」と真っ直ぐな言葉を送り合っており、環境は異なれどそれぞれの夢に向かって自分らしく進む姿が印象的なインタビューとなっている。