「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」より冨永実里さん

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講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」、「Pick Up Girls!」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」にはモノ作りが得意な冨永実里さんが登場。また「週刊！ハロプロ写真館」ではJuice=Juiceの林仁愛さんが“天才女流棋士”をテーマとしたグラビアを披露している。

さらに「ミスマガOG×週末のヨフカシ」では大島璃乃さんが文学女子に変身。「Pick Up Girls!」ではインフルエンサーと保育士を両立する碧さんが初グラビアをお披露目している。

「週刊！ハロプロ写真館」より林仁愛さん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より大島璃乃さん

「Pick Up Girls!」より碧さん

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