【グラビア】林仁愛さんの女流棋士姿や大島璃乃さんの文学女子姿！ ヤンマガWebのグラビア一挙公開
「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」より冨永実里さん
【拡大画像へ】
講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」、「Pick Up Girls!」のグラビアを公開した。
「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」にはモノ作りが得意な冨永実里さんが登場。また「週刊！ハロプロ写真館」ではJuice=Juiceの林仁愛さんが“天才女流棋士”をテーマとしたグラビアを披露している。
さらに「ミスマガOG×週末のヨフカシ」では大島璃乃さんが文学女子に変身。「Pick Up Girls!」ではインフルエンサーと保育士を両立する碧さんが初グラビアをお披露目している。
「週刊！ハロプロ写真館」より林仁愛さん
「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より大島璃乃さん
「Pick Up Girls!」より碧さん
(C)LUCKMAN／ヤンマガWeb
(C)大藪達也／ヤンマガWeb
(C)カノウリョウマ／ヤンマガWeb
(C)U-YA／ヤンマガWeb