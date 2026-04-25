各部のブラック仕上げで力強い印象に

海外市場には、日本に導入されていないモデルやカスタムグレードが数多く存在しています。

ダイハツのインドネシア法人が、2025年11月28日から31日にかけて開催された「GAIKINDO Jakarta Auto Week（GJAW）」で公開した、現地で高い人気を誇るコンパクトSUV「テリオス」を基にした「テリオス ドレスアップ アルトスタイル」もまさにそんな一台といえるでしょう。

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テリオス ドレスアップ アルトスタイルは、ベースとなるテリオスをよりアクティブな使用場面を想定してカスタムしたモデルです。足元にはブラック仕上げのアルミホイールとオフロードタイヤが装着され、力強い存在感を放っています。

さらに、ルーフラックやデカールによって活動的なイメージを強調。特に目を引くのは、水辺の走行を想定し、冠水時でもエンジンへ空気を供給するためのダクト「シュノーケル」が取り付けられている点です。

このカスタムのベースとなったテリオスは、ダイハツにとってインドネシア市場の主力モデルであり、小型ミニバン「シグラ」、小型トラック「グランマックス」に次いで3番目の販売台数を記録しています。トヨタにも「ラッシュ」という名称でOEM供給されています。

ボディサイズは全長4455mm×全幅1695mm×全高1705mm、ホイールベースは2685mmです。

パワーユニットには最高出力104ps、最大トルク13.9kgmを発揮する1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンが搭載され、5速MTまたは4速ATが組み合わされます。

初代から続くFRレイアウトを採用しながら、3列シート7人乗りのパッケージングを実現し、ファミリー層を中心に幅広いニーズに応えています。なお、4WDの設定はありません。

このテリオスの源流は日本にあります。初代モデルは1997年に登場し、翌1998年には軽自動車規格に合わせた「テリオスキッド」も発売されました。日本では2006年にトヨタと共同開発した「ビーゴ」が実質的な後継となりましたが、インドネシアではこのビーゴがテリオスの名で販売されていました。そして2018年、新興国市場に特化したSUVとしてフルモデルチェンジを受け、現在のモデルに至ります。

日本国内のユーザーからは、このクルマに対して多くの注目が集まっています。扱いやすい「5ナンバー枠」に収まるサイズでありながら3列シート7人乗りというパッケージに、「これこそ日本に必要」「ちょうどいいサイズ」と高く評価する声が上がっています。

また、近年のSUVではFF（前輪駆動）ベースが主流となる中、あえてFRレイアウトを維持している点についても「タフな走りが期待できそう」「貴重な存在」と関心が寄せられています。

さらに、「国内で販売されているトヨタ『ライズ』／ダイハツ『ロッキー』もいいが、こういう本格的なスタイルの方が売れるのではないか」といった、ダイハツの国内ラインナップに対する要望も見られます。