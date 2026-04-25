定時退社は「和を乱す」？トイレも監視される職場で壊れた心→3年間のニート生活を経て見つけた“自分基準”の生き方【作者に聞く】

定時退社は「和を乱す」？トイレも監視される職場で壊れた心→3年間のニート生活を経て見つけた“自分基準”の生き方【作者に聞く】