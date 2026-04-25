中国のSNS・小紅書（RED）で「日本のいくつかの細部に見られる、ささやかで温かみのある配慮」と題する投稿があり、反響が寄せられた。

投稿者は日本の駅のホームで撮影した短い動画を投稿しており、電光掲示板（発車標）に「ご入社、ご入学おめでとうございます」と表示される様子が映っている。

この時期ならではの心温まる内容に、中国のネットユーザーからは「かわいくて愛があるね」「（パンダの）シャオシャオとレイレイが1歳になった時の『おめでとう』も、すごくかわいかった」「ライブがあった時に近くの駅に表示されていたのがこれ（ボーイズグループの名前『TREASURE』が表示されている写真を添付）」「新幹線で修学旅行に行く中学生と乗り合わせた時に、車内電光掲示板に『1号車から5号車は○○中学校の修学旅行の生徒さんがご乗車されています。皆さん、楽しいご旅行を』ってメッセージが流れてた」「大学共通テストの時に応援メッセージが表示されていて、泣いた」といった声が上がった。 写真は小紅書より



また、表示されていたのが中央線の駅の電光掲示板だったことから、「中央線って人身事故が多いことで有名だよね」「そして次の瞬間、人身事故」「ご入社、ご入学おめでとうございます。人身事故で運転を見合わせております」「笑った」「中央線ならそれはあり得る」といったコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）