高速道路で“軽自動車を煽り続ける”70代の老人。まさかの言い分に唖然…統計データが示す高齢者事故の深刻な実態も

高速道路で“軽自動車を煽り続ける”70代の老人。まさかの言い分に唖然…統計データが示す高齢者事故の深刻な実態も