MLB公式が好きなポケモンをアンケート

ドジャース・大谷翔平投手がファンも興味津々の受け答えをしている。MLB公式が23日（日本時間24日）にSNSを更新。大谷ら複数の選手に好きなポケモンのキャラクターを質問している。大谷の回答に「さすが」とファンも注目している。

MLB公式が公開した動画は、選手に好きなポケモンをアンケート。大谷は冒頭で登場している。「ポケモン？」と想定外の質問にやや驚いた様子だった。

その後、トラウトやスクーバルら他球団の選手が続々と登場。ポケモン好きの選手らが思い浮かんだモンスターの名前を挙げていった。大谷は映像の終盤に再登場。「ピカチュウ」と答えて笑顔をみせていた。

大谷の「ピカチュウ推し」に日米のファンが即反応。「野球界の顔であるショウヘイが、ポケモンの顔であるピカチュウを好きっていうのは、しっくりくる」「ピカチュウを選ぶ大谷は、やっぱり王道を行く安定感あるな」「ピカチュウを選ぶなんて、さすが大谷さん！ 可愛い〜」「本当に親近感がわきますよね」「ピカチュウも大谷さんもレジェンドやからな」といったコメントが寄せられていた。

大谷は2025年3月に東京ドームで行われたカブスとの開幕シリーズで、球場の演出でピカチュウと“共演”している。（Full-Count編集部）