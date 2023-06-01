嵐メンバー出演ドラマ特集Part2、TVerで配信開始！ 『魔王』『きみはペット』など初配信4作品を含む6作品
TVerでは、5月に活動を終了する嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part2の配信を4月25日から開始。大野智×生田斗真のダブル主演『魔王』、小雪×松本潤が共演した『きみはペット』などが初配信となる。
【写真】SixTONESと二宮和也が“仲良くなろう旅” 『6SixTONES』第3弾で本音トーク
「ARASHI Collection」Part2では、二宮和也が自閉症の青年ランナーを熱演した『マラソン』が配信される。韓国中を感動の渦に巻き込んだ実話を日本に舞台を移し、映像化。二宮が演じたのは、鉄道が大好きな自閉症の20歳の愛らしい青年。走ることにおいて、並外れた能力を持ち、フルマラソン大会出場に向けて練習を続けていくなかで、家族や社会を軸に人と人との絆やつながりを描いた愛と勇気と真実の感動物語だ。
また、井上真央×松本潤共演の大ヒット痛快青春ラブストーリーの続編である『花より男子2（リターンズ）』も配信される。F4が英徳学園を卒業した1年後を描いた本作。高校3年生になり、卒業を目前に控えたつくしは、1年前に愛を誓い合ったNYに留学中の道明寺司と音信不通状態。つくしは道明寺の気持ちを確かめようとNYに旅立ち…。
そして、大野智×生田斗真のダブル主演『魔王』が、このたび初の無料配信となる。本作は、弟を殺され、復讐の鬼＝“魔王”となった弁護士が次々と復讐を果たしていくサスペンスドラマだ。大野が演じた成瀬領は、弱者には無償で弁護を引き受け“天使の弁護士”と呼ばれているが、真の姿は冷徹な復讐鬼。一方、生田が演じたのは、検挙率No.1の熱血刑事だが、過剰なまでに悪を憎むあまり行き過ぎた捜査でトラブルを起こすことでも有名な芹沢直人。緻密で予想不可能なストーリー展開と豪華キャストで恐怖を届ける。
そして、小雪×松本潤が共演した『きみはペット』も初配信として本企画に登場。松本は、小雪演じるキャリアウーマンのスミレに、ペットという条件で“飼われる”こととなる美少年ダンサー・モモを演じた。仕事もなんでも完璧にこなしていたが、彼氏には振られ会社では左遷されるなど散々な日々をおくっていたスミレ。そんな彼女が「癒やし」のために始めたのは、モモを“飼う”ことだった…。奇妙な同居生活をおくる二人が繰り広げる、不思議なラブコメディだ。
二宮和也主演の実話を元にした『少しは、恩返しができたかな』、『DOOR TO DOOR 〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』の2作品も初配信となる。
■TVer「ARASHI Collection」Part2配信ラインナップ
＜大野智 出演作品＞
『魔王』（2008年）※初配信
＜二宮和也 出演作品＞
『少しは、恩返しができたかな』（2006年）※初配信
『マラソン』（2007年）
『DOOR TO DOOR 〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（2009年）※初配信
＜松本潤 出演作品＞
『きみはペット』（2003年）※初配信
『花より男子2（リターンズ）』（2007年）
※作品によって配信期間は異なる。配信予定／内容は予告なく変更になる場合あり
【写真】SixTONESと二宮和也が“仲良くなろう旅” 『6SixTONES』第3弾で本音トーク
「ARASHI Collection」Part2では、二宮和也が自閉症の青年ランナーを熱演した『マラソン』が配信される。韓国中を感動の渦に巻き込んだ実話を日本に舞台を移し、映像化。二宮が演じたのは、鉄道が大好きな自閉症の20歳の愛らしい青年。走ることにおいて、並外れた能力を持ち、フルマラソン大会出場に向けて練習を続けていくなかで、家族や社会を軸に人と人との絆やつながりを描いた愛と勇気と真実の感動物語だ。
そして、大野智×生田斗真のダブル主演『魔王』が、このたび初の無料配信となる。本作は、弟を殺され、復讐の鬼＝“魔王”となった弁護士が次々と復讐を果たしていくサスペンスドラマだ。大野が演じた成瀬領は、弱者には無償で弁護を引き受け“天使の弁護士”と呼ばれているが、真の姿は冷徹な復讐鬼。一方、生田が演じたのは、検挙率No.1の熱血刑事だが、過剰なまでに悪を憎むあまり行き過ぎた捜査でトラブルを起こすことでも有名な芹沢直人。緻密で予想不可能なストーリー展開と豪華キャストで恐怖を届ける。
そして、小雪×松本潤が共演した『きみはペット』も初配信として本企画に登場。松本は、小雪演じるキャリアウーマンのスミレに、ペットという条件で“飼われる”こととなる美少年ダンサー・モモを演じた。仕事もなんでも完璧にこなしていたが、彼氏には振られ会社では左遷されるなど散々な日々をおくっていたスミレ。そんな彼女が「癒やし」のために始めたのは、モモを“飼う”ことだった…。奇妙な同居生活をおくる二人が繰り広げる、不思議なラブコメディだ。
二宮和也主演の実話を元にした『少しは、恩返しができたかな』、『DOOR TO DOOR 〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』の2作品も初配信となる。
■TVer「ARASHI Collection」Part2配信ラインナップ
＜大野智 出演作品＞
『魔王』（2008年）※初配信
＜二宮和也 出演作品＞
『少しは、恩返しができたかな』（2006年）※初配信
『マラソン』（2007年）
『DOOR TO DOOR 〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（2009年）※初配信
＜松本潤 出演作品＞
『きみはペット』（2003年）※初配信
『花より男子2（リターンズ）』（2007年）
※作品によって配信期間は異なる。配信予定／内容は予告なく変更になる場合あり