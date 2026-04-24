「好きだけじゃ、結婚できないの？」をテーマに、結婚か別れかの決断を下す“恋人として最後”の旅行を描くABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月23日放送の第8話では、決断を迫られた男性が見せた予想外の姿にスタジオが沸いた。

【映像】なぜここで？元アイドル美女から攻められ泣く瞬間

出産も見据え、結婚のタイミングを真剣に考えているルナ（29）に対し、彼氏のユウキ（31）はまだまだ自由で居たいと願う永遠の少年タイプ。最愛の人と向き合う7日間の旅の終盤、ルナから本音を問いただされたユウキは、「考えてんねんけど、わからへんねんな。ルナと一緒にいたいけど…」と言葉を詰まらせる。

呆れたルナが「何の話をしてるかもわからんくなったの？ 今回参加した理由って何なん？マジで」と厳しく追及すると、ユウキは「結構わけわからんくなってきた」と正直な胸の内を吐露した。

ユウキは「『結婚したら幸せになる』みたいなイメージ湧いてなくて。ルナと一緒にいながら今の生活めっちゃ楽しいなと思ってて」と、心地よい現状に甘えていたことを告白。さらに「結婚するか、別れるか選ばなアカンから…」と語りながら、突如ボロボロと涙を流し始め「意味わからへんよな？」と泣きじゃくった。

この31歳らしからぬピュアすぎる号泣に、スタジオのゆうちゃみは「ユウキくんも結構ポンコツやから」と思わずツッコミ。一方、さや香・新山は「6日間喋って、結論が『わからへん』って可愛い。人間としての魅力がすごいですよね」と、憎めないキャラクター性を評価した。彼らが選択するのは涙の結婚か、涙の別れか、最後まで目が離せない。