AA=、最新ライブ映像作品『TOUR #7』より「CLOUDED MIRROR」ライブ映像公開
AA=が、2026年5月13日に発売するライブBlu-ray / DVD『TOUR #7』より、収録曲「CLOUDED MIRROR」のライブ映像を公開した。
先週に公開したライブ映像「BLUE&YELLOW」の好評を受け、2週連続での公開となった。「CLOUDED MIRROR」は、アルバム『#7』のキーとなる楽曲で、上田剛士の少し切ないメロディから一転、白川貴善のフロウが響くオフビートなグルーヴが会場を揺らす1曲だという。
今回の映像作品は、5月13日にVICTOR ONLINE STORE限定にて発売される。ジムサック、イヤープラグ、キーホルダーがセットになり、オリジナル配送ボックスにて商品が届けられる限定セットも発売される。
◾️映像作品『TOUR #7』
2026年5月13日（水）リリース
※VICTOR ONLINE STORE限定商品
▼通常盤（Blu-ray / DVD）
価格：8,250円（税込）
Blu-ray：https://victor-store.jp/item/107833
DVD：https://victor-store.jp/item/107834
▼限定グッズセット
Blu-ray or DVD＋ジムサック＋イヤープラグ＋キーホルダー ※オリジナル配送ボックスにて送付
価格：13,750円（税込）
Blu-rayセット：https://victor-store.jp/item/107831
DVDセット：https://victor-store.jp/item/107832
01. BLUE & YELLOW
02. WAKE UP NOW（DROP THAT S××T）
03. KURUU SONG
04. FIGHT & PRIDE
05. CLOUDED MIRROR
06. FLY
07. PICK UP THE PIECES
08. NOISE OSC
09. Re-create -AA= ver.- feat. JUBEE
10. CRY BOY
11. THE OLD BLOOD CLASSIC!!!
12. 30 YEARS, STILL GOOD GIRL
13. BE LOST… feat. SHIGE（WRENCH）
14. NEW HELLO
15. posi-JUMPER
16. FREEDOM
17. THE BOMB
ENC
18. NEW WORLD
19. LOSER
20. ALL ARE UNITED
◾️＜AA= X-FADER CIRCUIT Vol.1＞
公演日 2026年6月5日（金）
会場 Spotify O-EAST
時間 OPEN17:30 / START18:30
料金 ￥6,900-（税込 / ドリンク代別）
▼出演者
AA=（Takeshi Ueda and Takayoshi Shirakawa, Minoru Kojima, YOUTH-K!!!）
w/ Dragon Ash
▼INFO
https://supportform.jp/a-information