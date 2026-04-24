AA=が、2026年5月13日に発売するライブBlu-ray / DVD『TOUR #7』より、収録曲「CLOUDED MIRROR」のライブ映像を公開した。

先週に公開したライブ映像「BLUE&YELLOW」の好評を受け、2週連続での公開となった。「CLOUDED MIRROR」は、アルバム『#7』のキーとなる楽曲で、上田剛士の少し切ないメロディから一転、白川貴善のフロウが響くオフビートなグルーヴが会場を揺らす1曲だという。

https://youtu.be/Y_pANomREO8

今回の映像作品は、5月13日にVICTOR ONLINE STORE限定にて発売される。ジムサック、イヤープラグ、キーホルダーがセットになり、オリジナル配送ボックスにて商品が届けられる限定セットも発売される。

◾️映像作品『TOUR #7』

2026年5月13日（水）リリース

※VICTOR ONLINE STORE限定商品 ▼通常盤（Blu-ray / DVD）

価格：8,250円（税込）

Blu-ray：https://victor-store.jp/item/107833

DVD：https://victor-store.jp/item/107834 ▼限定グッズセット

Blu-ray or DVD＋ジムサック＋イヤープラグ＋キーホルダー ※オリジナル配送ボックスにて送付

価格：13,750円（税込）

Blu-rayセット：https://victor-store.jp/item/107831

DVDセット：https://victor-store.jp/item/107832

01. BLUE & YELLOW

02. WAKE UP NOW（DROP THAT S××T）

03. KURUU SONG

04. FIGHT & PRIDE

05. CLOUDED MIRROR

06. FLY

07. PICK UP THE PIECES

08. NOISE OSC

09. Re-create -AA= ver.- feat. JUBEE

10. CRY BOY

11. THE OLD BLOOD CLASSIC!!!

12. 30 YEARS, STILL GOOD GIRL

13. BE LOST… feat. SHIGE（WRENCH）

14. NEW HELLO

15. posi-JUMPER

16. FREEDOM

17. THE BOMB

ENC

18. NEW WORLD

19. LOSER

20. ALL ARE UNITED

▼収録曲01. BLUE & YELLOW02. WAKE UP NOW（DROP THAT S××T）03. KURUU SONG04. FIGHT & PRIDE05. CLOUDED MIRROR06. FLY07. PICK UP THE PIECES08. NOISE OSC09. Re-create -AA= ver.- feat. JUBEE10. CRY BOY11. THE OLD BLOOD CLASSIC!!!12. 30 YEARS, STILL GOOD GIRL13. BE LOST… feat. SHIGE（WRENCH）14. NEW HELLO15. posi-JUMPER16. FREEDOM17. THE BOMBENC18. NEW WORLD19. LOSER20. ALL ARE UNITED