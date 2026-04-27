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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【1日密着】「AI時代だからこそ価値がある」知識ゼロから最速昇格！3年目営業女子の1日｜Sansan株式会社」を公開した。Sansan株式会社で新卒3年目にして営業マネージャーを務める女性社員に密着し、若くして抜擢された彼女の仕事論や、AIが普及する現代における「一次情報を与えるのは人間にしかできない」という営業職の存在意義を語る様子が収められている。



動画は朝の渋谷駅からスタートする。駅直結の開放的なオフィスに出社した彼女は、さっそく若手メンバーたちと「モーニングロープレ」と呼ばれる営業の模擬練習を実施。真剣な表情で後輩に向き合い、朝から活気に満ちた姿を見せた。



ランチタイムには同僚たちと和やかな雰囲気でテーブルを囲む様子が映し出される。その後、入社1年目を振り返り「全く数字が出なかった月があった」と苦笑いを浮かべつつ、深い挫折感を味わった過去を明かした。しかし、そこで立ち止まることなく、「自分に負けたくない」「成果で周りに恩返ししたい」という強い意思を持ち、圧倒的な行動量で壁を乗り越えたという。



午後は商談のため外勤へ向かう様子が描かれる。その後、AIの進化によって営業の仕事が奪われるのではないかという不安について問われると、AIにはデータが必要不可欠だと指摘。「一次情報を与えるのは人間にしかできない」と、足で稼ぐ営業の価値を強調した。さらに、AIを最強のエンジンに例え、Sansanのサービスが「最強なガソリン」になると語る姿からは、自社の事業に対する強い自信がうかがえる。



夕方には上司との1on1ミーティングが行われた。上司は彼女の強みについて「人を信じられる力」と評価し、メンバー一人ひとりに寄り添いながら能力を伸ばそうとするマネジメント姿勢を絶賛した。



動画の最後には、今後の展望について「しっかりとしたチームを作っていきたい」と語った。若くして成果を出し続ける華々しいキャリアの裏には、地道な努力と仲間を大切にする温かい人柄があることが伝わる密着映像となっている。