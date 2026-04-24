ちいかわ＆ハチワレの誕生日を記念したパンが登場！ 「ちいかわベーカリー」で5．1発売
「ちいかわベーカリー」は、5月1日（金）から期間限定で、ちいかわとハチワレの誕生日を記念したパンやドリンク、紅茶缶、ギフト巾着を発売する。
【写真】パーティーしちゃう？ ちいかわ＆ハチワレ誕生日記念パンの値段
■豪華パンシリーズも同日発売
今回登場するのは、3種類のパン、2種類のドリンク、2種類のアイテムから成る計7種類の新作。
バースデーのさんかく帽子とリボンを添えた新作パンは、カスタードクリームとアーモンドナッツがつまった「ちいかわパン（おたんじょうび）」と、チョコレートクリームとチョコチップを入れた「ハチワレパン（おたんじょうび）」がラインナップ。
また、ちいかわ食パンの中から濃厚なホワイトソースと野菜があふれ出るグラタン風の豪華パンも登場し、パーティメニューにもぴったりな商品が勢ぞろいする。
さらに、キラキラ輝くオーロラパウダーをトッピングした「ちいかわおたんじょうびドリンク」と「ハチワレおたんじょうびドリンク」も用意。ドリンクは、1杯注文ごとにバースデーデザインをあしらった「オリジナルコースター」がもらえる特典付きだ。
そのほか、プレゼントにもぴったりな「紅茶缶」や「ギフト巾着」も販売され、期間中は税込3300円以上購入ごとに「A5ミニクリアファイル（全2種）」がランダムで1枚プレゼントされる。
【写真】パーティーしちゃう？ ちいかわ＆ハチワレ誕生日記念パンの値段
■豪華パンシリーズも同日発売
今回登場するのは、3種類のパン、2種類のドリンク、2種類のアイテムから成る計7種類の新作。
バースデーのさんかく帽子とリボンを添えた新作パンは、カスタードクリームとアーモンドナッツがつまった「ちいかわパン（おたんじょうび）」と、チョコレートクリームとチョコチップを入れた「ハチワレパン（おたんじょうび）」がラインナップ。
さらに、キラキラ輝くオーロラパウダーをトッピングした「ちいかわおたんじょうびドリンク」と「ハチワレおたんじょうびドリンク」も用意。ドリンクは、1杯注文ごとにバースデーデザインをあしらった「オリジナルコースター」がもらえる特典付きだ。
そのほか、プレゼントにもぴったりな「紅茶缶」や「ギフト巾着」も販売され、期間中は税込3300円以上購入ごとに「A5ミニクリアファイル（全2種）」がランダムで1枚プレゼントされる。