あのちゃん、ド派手な“ピンク髪”の別人級ショットに反響「ピンクもモリモリ髪もかわいい」「メイクもいつもと違う雰囲気」 新曲「愛晩餐」のMV撮影ウラを紹介
アーティスト・タレントのあのが22日、自身のXを更新。ド派手な“ピンク髪”の別人級ショットを公開し「めっちゃきれい！」「ピンクもモリモリ髪もかわいい」「メイクもいつもと違う雰囲気でかわいい」などと反響を呼んでいる。
【写真】「メイクもいつもと違う雰囲気でかわいい」ド派手な“ピンク髪”で別人級のあのちゃん
あのちゃんが披露したのは、鈴木福とW主演を務めるドラマ『惡の華』（テレビ東京／毎週木曜 深0：00）の主題歌として書き下ろした新曲「愛晩餐」のミュージックビデオ（MV）撮影でのオフショット。
あのちゃんは、中世ヨーロッパを思わせるような世界観の衣装をまとっている。ドレスはセーラー服のデザインを取り入れたアンティーク風で、髪色と同じピンクカラー。頭には、顔の何倍もありそうな“巨大”なウィッグを付けており、あのちゃんは投稿で「10トン頭」とユニークに表現している。
コメント欄には「いつもと違うあのちゃんでほんとに可愛いしかっこいい」「重そうだけどピンク似合っててかわいい」「あのちゃん綺麗だね」との声が寄せられたほか、「肩こりそう!!」「首が辛そう」「すごく重たそうで大変だったでしょう」とねぎらいの言葉も多数寄せられている。
なお、あのちゃんの公式YouTubeチャンネル「ano official channel」では、フルバージョンのMVが公開されており、16日の公開から8日で68万回再生超えを記録している。
【写真】「メイクもいつもと違う雰囲気でかわいい」ド派手な“ピンク髪”で別人級のあのちゃん
あのちゃんが披露したのは、鈴木福とW主演を務めるドラマ『惡の華』（テレビ東京／毎週木曜 深0：00）の主題歌として書き下ろした新曲「愛晩餐」のミュージックビデオ（MV）撮影でのオフショット。
コメント欄には「いつもと違うあのちゃんでほんとに可愛いしかっこいい」「重そうだけどピンク似合っててかわいい」「あのちゃん綺麗だね」との声が寄せられたほか、「肩こりそう!!」「首が辛そう」「すごく重たそうで大変だったでしょう」とねぎらいの言葉も多数寄せられている。
なお、あのちゃんの公式YouTubeチャンネル「ano official channel」では、フルバージョンのMVが公開されており、16日の公開から8日で68万回再生超えを記録している。