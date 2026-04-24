あのちゃん、ド派手な“ピンク髪”の別人級ショットに反響「ピンクもモリモリ髪もかわいい」「メイクもいつもと違う雰囲気」 新曲「愛晩餐」のMV撮影ウラを紹介

あのちゃん、ド派手な“ピンク髪”の別人級ショットに反響「ピンクもモリモリ髪もかわいい」「メイクもいつもと違う雰囲気」 新曲「愛晩餐」のMV撮影ウラを紹介