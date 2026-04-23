東北地方のGW中の天気はどうなる？ 向こう1か月(4/25～5/24)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間は？ 東北・全国の天気を画像で 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （４/２５～５/２４）
＜予報のポイント＞
・暖かい空気に覆われやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。
・高気圧に覆われやすいため、向こう１か月の日照時間は平年並か多いでしょう。
＜向こう１か月の天候＞
・天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：平年並か多い見込み 東北太平洋側：平年並か多い見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目４/２５～５/１＞
天気は数日の周期で変わるでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み
＜２週目５/２～５/８＞
天気は数日の周期で変わるでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み
＜３～４週目５/９～５/２２＞
天気は数日の周期で変わるでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
■東北地方各県のGW中の天気は？（画像）
■全国の天気を地方ごとに①
■全国の天気を地方ごとに②
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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