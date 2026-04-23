仙台管区気象台発表

【画像】東北地方のGWの天気は？、全国の今後の天気も

■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （４/２５～５/２４）

＜予報のポイント＞

・暖かい空気に覆われやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。

・高気圧に覆われやすいため、向こう１か月の日照時間は平年並か多いでしょう。

＜向こう１か月の天候＞

・天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞

・平均気温（向こう１か月）

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・日照時間（向こう１か月）

東北日本海側：平年並か多い見込み 東北太平洋側：平年並か多い見込み

■週別の天候と平均気温

＜１週目４/２５～５/１＞

天気は数日の周期で変わるでしょう。

・平均気温

東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み

＜２週目５/２～５/８＞

天気は数日の周期で変わるでしょう。

・平均気温

東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み

＜３～４週目５/９～５/２２＞

天気は数日の周期で変わるでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

■東北地方各県のGW中の天気は？（画像）

■全国の天気を地方ごとに①

■全国の天気を地方ごとに②

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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