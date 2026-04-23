◆米大リーグ ジャイアンツ３―０ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、昨年８月から続いていた連続試合出塁が「５３」で止まった。投げては６回５安打無失点、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）の快投を見せて防御率は０・３８となったが、援護に恵まれず３勝目を逃し、チームも敗れて２連敗となった。

連続試合出塁記録が途切れた大谷について、試合後に会見したロバーツ監督は「少し引っ張りすぎる傾向がある。その後、逆にボールを長く見ようと意識して、速球に差し込まれることがある。自分としてはずっと言っているが、センター方向を意識している時の彼は誰よりも良い。大谷はまだ出塁率４割近くある。でも彼には常にそれ以上を期待しているから」と分析。期待値の高さをのぞかせた。

投手としては、６回５安打無失点、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）の快投。６回での降板の判断について指揮官は「６回では完全に出し切っていた。短期的には続投もあり得た。でも長期的視点を優先した。まだ４月だしね。６回を見た時点で降板は迷わなかった」と説明した。