日本テレビ後呂有紗アナウンサー（32）が23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。はしか感染が拡大していることで、過去のワクチン接種が1回だったため、2回目を打っていたことを明かした。

厚生労働省によると、今年のはしか感染者は4月12日時点で299人に達していて、昨年1年間の感染者数（265人）を上回っている。感染力はインフルエンザの約10倍、さらに空気感染するとされており、今後の感染拡大が懸念されている。突然のはしか感染者の拡大の原因として、インバウンド観光客の増加で、海外からはしかウイルスが持ち込まれた可能性が高いとされ、日本国内での感染者が増加したと番組では伝えた。

ワクチン接種に関しては受けている世代と受けていない世代があるという。2回ワクチンを接種すれば、感染を避けられる可能性が高くなる。MCの南海キャンディーズ山里亮太が「自分がワクチンを何回打ったのか…後呂さんは調べたりしてます？」と質問。後呂アナは「何年か前に流行ったときに気になって1回しか受けてないことが分かって、私、2回目を受けました」と明かした。