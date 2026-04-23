【きょうから】表参道で“藤3000本”の没入体験 幻想空間で味わう限定アフタヌーンティー登場
表参道のアフタヌーンティー専門店HAUTE COUTURE CAFE表参道店が、初夏限定メニュー「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」を23日から提供開始する。約3000本の藤の花に包まれる幻想的な空間と、藤色で統一されたスイーツやセイボリーが特徴の新作だ。
【画像】3000本の藤の花…幻想的な雰囲気で楽しめるアフタヌーンティー
店内はディープパープルからペールライラックへと移ろう藤色のグラデーションで彩られ、天井一面の藤棚や壁面を覆う花のアーチが非日常的な世界観を演出する。大きな窓から差し込む自然光により、花々が柔らかな輝きを放ち、時間帯ごとに異なる表情を見せる。テーブルにはシルバーやガラスウェアが並び、五感で楽しむ空間設計となっている。
メニューは、都内有名ホテル出身のパティシエが手がける藤色尽くしの構成。葡萄やベリーを中心としたスイーツに加え、旬の食材を取り入れたセイボリーが並ぶ。中でも、葡萄ソルベやフロマージュブランムースを重ねたパルフェは、藤の花を思わせる繊細な見た目と多層的な味わいが特徴のシグネチャーだ。
紅茶はドイツ・ブレーメン発のブランドALTHAUSを採用し、5種類を用意。世界の高級ホテルでも提供される茶葉をフリーフローで楽しめる点も魅力となっている。さらに、ヴィオレット・ハニーレモンソーダやスパークリングワイン付きプラン、記念日向けや推し活向けのプランなど、多様な利用シーンに対応する。
【Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea概要】
・提供店舗：HAUTE COUTURE CAFE表参道店
・開催期間：4月23日(木)〜
・販売価格：通常コース6800円（税込）
・セット内容
【Parfait Glass】
・藤色と葡萄のハーモニーパルフェ
【Dessert Stand】
・ベリーのムラングシャンティ
・葡萄のパンナコッタ
・蝶のカシスムース
・紫芋タルト
・ブルーベリースコーン
【Savory】
・北海道産じゃがいもと紫芋のビシソワーズ
・カツオとビーツのタルタル、ハーブサラダ仕立て
・エビカツのミニバーガー
・チキンガランティーヌと初夏の野菜のサルサソース
・旬の茄子とモッツァレラのラザニア
【Drink】
・ALTHAUS紅茶5種（おかわり自由）
・コーヒー
【画像】3000本の藤の花…幻想的な雰囲気で楽しめるアフタヌーンティー
店内はディープパープルからペールライラックへと移ろう藤色のグラデーションで彩られ、天井一面の藤棚や壁面を覆う花のアーチが非日常的な世界観を演出する。大きな窓から差し込む自然光により、花々が柔らかな輝きを放ち、時間帯ごとに異なる表情を見せる。テーブルにはシルバーやガラスウェアが並び、五感で楽しむ空間設計となっている。
紅茶はドイツ・ブレーメン発のブランドALTHAUSを採用し、5種類を用意。世界の高級ホテルでも提供される茶葉をフリーフローで楽しめる点も魅力となっている。さらに、ヴィオレット・ハニーレモンソーダやスパークリングワイン付きプラン、記念日向けや推し活向けのプランなど、多様な利用シーンに対応する。
【Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea概要】
・提供店舗：HAUTE COUTURE CAFE表参道店
・開催期間：4月23日(木)〜
・販売価格：通常コース6800円（税込）
・セット内容
【Parfait Glass】
・藤色と葡萄のハーモニーパルフェ
【Dessert Stand】
・ベリーのムラングシャンティ
・葡萄のパンナコッタ
・蝶のカシスムース
・紫芋タルト
・ブルーベリースコーン
【Savory】
・北海道産じゃがいもと紫芋のビシソワーズ
・カツオとビーツのタルタル、ハーブサラダ仕立て
・エビカツのミニバーガー
・チキンガランティーヌと初夏の野菜のサルサソース
・旬の茄子とモッツァレラのラザニア
【Drink】
・ALTHAUS紅茶5種（おかわり自由）
・コーヒー