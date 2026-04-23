【女性288人が選ぶ】春に行きたい「徳島県の旅行先」ランキング！2位「大塚国際美術館」、1位は？【2026年調査】
春の柔らかな日差しに包まれるこの時期は、色とりどりの花々やSNS映えする絶景を求めて旅に出たくなるものです。トレンドに敏感な女性たちが「今こそ訪れたい」と注目している、とっておきのスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「徳島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名な絵画がたくさん飾ってあり、実際に見てみたいから」（20代女性／東京都）、「とても見応えがあると聞いたからです」（40代女性／大阪府）、「大塚国際美術館は、世界中の名画を陶板で再現したスケールの大きい美術館で、春の穏やかな気候の中でゆっくり鑑賞できるのが魅力だと感じました。屋内施設なので天候に左右されず、季節の変わり目でも安心して楽しめる点も良いと思います。写真映えするスポットも多く、春の旅行にぴったりだと感じました」（40代女性／北海道）といったコメントがありました。
回答者からは「春は渦が大きく見えると聞いたことがあるから」（30代女性／滋賀県）、「春だとポカポカで気持ちがいいし渦潮を見るのに適切な季節かなと思います」（30代女性／広島県）、「徳島といえば鳴門の渦潮です。春の清々しい時期に観てみたいからです」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「徳島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大塚国際美術館／50票世界26カ国・190余りの美術館が所蔵する名画を陶板で原寸大再現した、日本最大級の常設展示スペースを誇る美術館。春の穏やかな気候の中、鳴門公園の散策とあわせて、屋内でじっくりと世界の芸術に触れる時間はぜいたくなひとときとなります。
回答者からは「有名な絵画がたくさん飾ってあり、実際に見てみたいから」（20代女性／東京都）、「とても見応えがあると聞いたからです」（40代女性／大阪府）、「大塚国際美術館は、世界中の名画を陶板で再現したスケールの大きい美術館で、春の穏やかな気候の中でゆっくり鑑賞できるのが魅力だと感じました。屋内施設なので天候に左右されず、季節の変わり目でも安心して楽しめる点も良いと思います。写真映えするスポットも多く、春の旅行にぴったりだと感じました」（40代女性／北海道）といったコメントがありました。
1位：鳴門の渦潮／78票世界三大潮流の1つに数えられる鳴門の渦潮が1位を獲得。春は「春の大潮」と呼ばれ、1年の中でも特に大きな渦が発生しやすいベストシーズンです。観潮船や遊歩道「渦の道」から見るダイナミックな自然のエネルギーは圧巻の光景です。
回答者からは「春は渦が大きく見えると聞いたことがあるから」（30代女性／滋賀県）、「春だとポカポカで気持ちがいいし渦潮を見るのに適切な季節かなと思います」（30代女性／広島県）、「徳島といえば鳴門の渦潮です。春の清々しい時期に観てみたいからです」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)