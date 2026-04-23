中山記念5着チェルヴィニア（牝5＝木村）はヴィクトリアマイル（5月17日、東京）へ。サンデーサラブレッドクラブが発表。

矢作厩舎は美浦S1着ジュタ（牡4）がエプソムC（5月9日、東京）、マーチS15着レヴォントゥレット（牡5）はブリリアントS（5月3日、東京）へ。

須貝厩舎は大阪杯13着ファウストラーゼン（牡4）が函館記念（6月28日）目標、阪急杯6着アルテヴェローチェ（牡4）は谷川岳S（5月10日、新潟）、黒船賞3着インユアパレス（牡5）は栗東S（5月17日、京都）へ。

下総S1着ワイドブリザード（セン5＝佐藤悠）は平城京S（5月10日、京都）。

ダービー卿CT12着エエヤン（セン6＝伊藤大）は巴賞（7月12日、函館）、高松宮記念15着インビンシブルパパ（牡5＝伊藤大）は函館スプリントS（6月13日）。

【3歳次走】

皐月賞12着ゾロアストロ（牡＝宮田）はダービー（5月31日、東京）へ。サンデーサラブレッドクラブが発表。

きさらぎ賞9着ショウナンガルフ（牡＝須貝）はダービーへ。チャーチルダウンズC12着サンダーストラック（牡＝木村）はルメールとコンビ継続でNHKマイルC（5月10日、東京）へ。キャロットクラブが発表。