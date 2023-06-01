23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の5万9610円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては24.14円高。出来高は5485枚となっている。



TOPIX先物期近は3730.5ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.49ポイント安で推移。



○主要先物価格・2時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 59610 -190 5485

日経225mini 59615 -185 133138

TOPIX先物 3730.5 -23.5 11490

JPX日経400先物 33970 -165 340

グロース指数先物 777 -6 430

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース