　23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の5万9610円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては24.14円高。出来高は5485枚となっている。

　TOPIX先物期近は3730.5ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.49ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59610　　　　　-190　　　　5485
日経225mini 　　　　　　 59615　　　　　-185　　　133138
TOPIX先物 　　　　　　　3730.5　　　　 -23.5　　　 11490
JPX日経400先物　　　　　 33970　　　　　-165　　　　 340
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　-6　　　　 430
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース