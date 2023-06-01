日経225先物：23日2時＝190円安、5万9610円
23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の5万9610円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては24.14円高。出来高は5485枚となっている。
TOPIX先物期近は3730.5ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59610 -190 5485
日経225mini 59615 -185 133138
TOPIX先物 3730.5 -23.5 11490
JPX日経400先物 33970 -165 340
グロース指数先物 777 -6 430
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3730.5ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59610 -190 5485
日経225mini 59615 -185 133138
TOPIX先物 3730.5 -23.5 11490
JPX日経400先物 33970 -165 340
グロース指数先物 777 -6 430
東証REIT指数先物 売買不成立
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