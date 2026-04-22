ユーチューバー・ラファエルが22日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、ホスト・キャバクラ業界について言及する場面があった。

実業家・溝口勇児氏はYouTube番組「REAL CAREER」に出演した際、志願者の年収が400万円だと聞かされると「君たちの年収は、キャバ嬢であるゆいぴすが1日で稼いじゃう金額なんですけど。どう思いますか?」と問いかけた。

そこで志願者が「ゆいぴすさんが優秀なのは分かります。ただ別に400万円っていう数字に関してはなんの感想も持たない」と言うと、ゆいぴすは「どうこう言われても、私はあなたの年収を1日で稼ぎます」と言い放ち、物議を醸していた。

この件から、ラファエルは「よく言うじゃないですか、震災とかがあったときに“自粛ムード”みたいなアホなヤツ。あのときってもっと経済を回すべきで、そういうときに一番回せるのは現金で使うことなんですよ」といい「ホストとかキャバクラの人って、ほとんどの人がその現金をすぐ使うんですよ。とにかく一番経済を回してくれるんで、ジャブジャブお金が流れるの良いことだなって思いますね」と持論を展開していた。