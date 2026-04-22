ポケモン新曲公開でファン歓喜 「ポケモン言えるかな？」歌詞から始まり途中変更で歴史実感「出だしが懐かしすぎる」
ポケモン公式YouTubeチャンネルにて、歌手のオーイシマサヨシが、ポケモン1025匹の名前を歌うお祭りソング「ポケモンオールスターズ1025」が公開された。213匹が登場する最初のパートが公開された。
【動画】出だし懐かしい！公開された『ポケモン』新曲映像
同曲は、これまでに出会ったポケモンたち『ポケットモンスター 赤・緑』から、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』に至るまで1025匹のポケモンたちが歌詞に登場する楽曲制作プロジェクト。オーイシマサヨシが楽曲を制作・歌唱した。
ポケモンの名前を歌う曲と言えば「ポケモン言えるかな？」（1997年）。「ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョン…」とポケモンの名前をリズムよく歌うもので、途中、ラップ調な場面もあるポケモンソングの名曲として知られている。
今回公開されたミュージックビデオでは、楽曲の最初のパートをお届け。最初は「ポケモン言えるかな？」と同じく「ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョン、コダック、コラッタ、ズバット、ギャロップ」と始まったが、サンダースと言うかと思いきや「ココガラ、ナミイルカ…」となり、往年のファンを楽しませつつも『ポケモン』が増えたことで「ポケモン言えるかな？」とは違う歌詞となった。そして、213匹のポケモンたちが登場し、1025匹が揃うフルバージョンも今後公開を予定している。
今回の新曲公開にネット上では「最初のピカチュウカイリュー…のなつかしフレーズ（しかしなんとこの時点でヤドランコラッタギャロップが「増えてる」のだ）からの「ココガラ」！！！ここから世界が変わる感じ！！！！好き！」「出だしが懐かしすぎる」「スタートがポケモン言えるかな？になってるのが流石すぎる」「最初は初代ポケモンいえるかなで始まって、ここからなみいるかわる ってダジャレっぽく変化入れてるのすきー！」など歓喜の声をあげている。
■オーイシマサヨシ コメント
どうも！アニソン界の「おしゃべりメガネ」ことオーイシマサヨシでございます。このたび、ポケモン30周年を記念し「ポケモンオールスターズ1025」というお祭りソングを作らせていただくことになりました。
「いや、待てよ。1025匹？」と思ったそこのあなた！鋭いですね。今回はピックアップテーマ「うたう」に合わせて、213匹分の楽曲を先行で公開させていただいています。楽曲としてはまだほんの一部で、完成に向けて絶賛制作中になります。あなたの好きなポケモンが何番目に登場するのか、どんな並びで登場するか予想しながらフル尺の公開を楽しみに待っていてください！
【動画】出だし懐かしい！公開された『ポケモン』新曲映像
同曲は、これまでに出会ったポケモンたち『ポケットモンスター 赤・緑』から、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』に至るまで1025匹のポケモンたちが歌詞に登場する楽曲制作プロジェクト。オーイシマサヨシが楽曲を制作・歌唱した。
今回公開されたミュージックビデオでは、楽曲の最初のパートをお届け。最初は「ポケモン言えるかな？」と同じく「ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョン、コダック、コラッタ、ズバット、ギャロップ」と始まったが、サンダースと言うかと思いきや「ココガラ、ナミイルカ…」となり、往年のファンを楽しませつつも『ポケモン』が増えたことで「ポケモン言えるかな？」とは違う歌詞となった。そして、213匹のポケモンたちが登場し、1025匹が揃うフルバージョンも今後公開を予定している。
今回の新曲公開にネット上では「最初のピカチュウカイリュー…のなつかしフレーズ（しかしなんとこの時点でヤドランコラッタギャロップが「増えてる」のだ）からの「ココガラ」！！！ここから世界が変わる感じ！！！！好き！」「出だしが懐かしすぎる」「スタートがポケモン言えるかな？になってるのが流石すぎる」「最初は初代ポケモンいえるかなで始まって、ここからなみいるかわる ってダジャレっぽく変化入れてるのすきー！」など歓喜の声をあげている。
■オーイシマサヨシ コメント
どうも！アニソン界の「おしゃべりメガネ」ことオーイシマサヨシでございます。このたび、ポケモン30周年を記念し「ポケモンオールスターズ1025」というお祭りソングを作らせていただくことになりました。
「いや、待てよ。1025匹？」と思ったそこのあなた！鋭いですね。今回はピックアップテーマ「うたう」に合わせて、213匹分の楽曲を先行で公開させていただいています。楽曲としてはまだほんの一部で、完成に向けて絶賛制作中になります。あなたの好きなポケモンが何番目に登場するのか、どんな並びで登場するか予想しながらフル尺の公開を楽しみに待っていてください！
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