◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

中日は、連夜の拙守が響いて連敗は今季ワーストの６に伸びた。借金は１３に膨らみ、勝率は２割を切って、１割９分まで下がった。井上一樹監督は「２回の４点ってのは、ダメージが大きかったかな」と苦しげに振り返った。

指揮官が「たかが１点じゃないんだよね。あのダメージはでかい」と振り返ったのは、２回の一連の守備だ。「桜井も、ちょっとコントロールがままらなかった」と、起点は平山へのストレートの四球。先発のドラ２右腕は、９番・竹丸にプロ初安打も献上し、１死一、三塁から佐々木の適時打で先取点を奪われた。その後、負の連鎖が止まらなかった。

続く１死一、二塁の場面でキャベッジを遊ゴロに仕留めたものの、二塁・田中の一塁送球がそれて併殺を奪えず。２死一、三塁と続いたピンチでプロ初スタメンの石塚に２点三塁打を浴びた。なおも２死三塁の場面。ダルベックを平凡な飛球に打ち取ったと思われたが、本塁上の打球が風によって流され、マウンド付近にポトリ。内野陣が”お見合い”の形で４点目を献上した。

野手陣は前夜２１日の同カード（長野）で今季ワースト３失策。１点リードの７回に守備の乱れから逆転を許し、自責０で７回２失点の金丸が敗戦投手に。２戦連続で後味の悪い敗戦となった。