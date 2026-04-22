県は、昨年度雪による死者数が増加したことを受け、雪の被害防止に向けた緊急対策を発表しました。



県によりますと、2025年度の県内で雪による死者は25人にのぼり過去10年で最多となりました。緊急対策では、屋根の雪下ろし中の事故への対策として命綱を固定するアンカーの設置補助を拡充し、高齢者世帯など要援護世帯については各市町村と連携して補助率を引き上げます。



■花角英世知事

「市町村と連携しながら最大限命を守る取り組み、ケガをしない取り組みを進めていかなければと思っている。」



このほか、除雪中の事故を防ぐ新しい技術の開発支援などにも取り組むとしています。