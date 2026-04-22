M!LK、大ブレイクの勢いそのままに走り出した2026年はメンバーそれぞれの魅力も光る年に

昨年、『イイじゃん』『好きすぎて滅！』が大バズりし、『第76回NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たしたM!LK。今年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えており、その勢いは加速していく一方だ。そこで本記事では、人気を集める理由の一つでもあるメンバー個人の魅力にフォーカスし、今後の活動への期待と合わせて深掘りしていきたい。

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M!LKは、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ。昨年は、楽曲『イイじゃん』の歌詞“ビジュイイじゃん”が「T＆D保険グループ 新語・流行語大賞」にもノミネートされるなど大旋風を巻き起こし、今年リリースした『爆裂愛してる』も話題に。メンバーそれぞれの個性豊かなキャラクターや、見る人に元気を与える全力のパフォーマンスなどが世間の注目を集め、老若男女問わず高い人気を博している。グループの勢いは個人の仕事にも波及しており、それぞれの長所を生かした活躍が目立ってきているのも印象的だ。

数多くのドラマや映画に出演し、グループのエース的存在と言える佐野は、今年に入って日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内の人気企画『グルメチキンレース ゴチになります！』の新メンバーに抜擢されており、活躍の場をこれまで以上に広げている。また、自身のYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』も登録者数45万人を突破するなど好調だ。メンバーに対する愛情が強いことでも知られ、M!LKというグループを先陣を切って引っ張っていく頼もしい存在だと言えるだろう。

端正なルックスと茶目っ気のあるキャラクターが魅力的な山中は、特に俳優業での活躍が著しい。今年は既にドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）や映画『純愛上等！』、WOWOW×Leminoの連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』に出演し、さまざまなジャンルの作品で存在感を発揮。また、幼少期から10年続けたという特技のサッカーに関するイベント・番組出演も増えてきており、その活躍はさらに多方面へと広がっていきそうだ。

グループのリーダーでもある吉田は、文化放送『レコメン！』の木曜パーソナリティーを務めているほか、MBSラジオ『イマドキッ ドゥフドゥフナイト PART2』にも出演するなどラジオ番組での活躍が目立つ。加えて、そのダンスや歌唱力にも定評があり、6月8日にはソロ名義の2nd EP『東京』をリリース予定。スキルに秀でた実力派メンバーとして、グループのパフォーマンスに安定感と説得力をもたらしている。

そんな個性豊かなメンバーの中で、最近特に注目を集めているメンバーが曽野と塩崎だろう。2人は4月からTBS系『ラヴィット！』のシーズンレギュラーに起用されるなど、バラエティ番組を中心に個人仕事の幅を広げている。曽野は、学習院大学卒という高学歴を活かしてクイズ番組などで活躍。気象予報士を目指して勉強に励んでいることも明かしており、明るく元気なキャラクターと共に、その知識を活かす舞台が今後さらに増えていくかもしれない。

塩崎は、特技のアクロバットや高い身体能力を活かし、過去にはTBS系『SASUKE』や『最強スポーツ男子頂上決戦』などに出演。5月2日と9日に放送されるフジテレビ系『逃走中』への出演も決定している。また、先日ABCテレビ『相席食堂』に出演した際には、体当たりでロケに挑む様子がMCの千鳥から高い評価を受け、SNSでも大きな話題に。今後も持ち前の明るさを発揮して、バラエティシーンに欠かせない存在になっていくことを期待したい。

今月からは、8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲をお届けする「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」が始動し、その第1弾楽曲が4月27日に配信リリースされるM!LK。それぞれのメンバーが各自の長所を活かしながら個人仕事にも果敢に挑戦し、成長を続けてきたことも、ブレイクのきっかけの一つになっているのだろう。これからもさらなる飛躍が期待されるM!LKに、引き続き注目だ。

※塩崎太智の「崎」は、立つ崎