◇JLPGAツアー ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ（5月7日〜10日／茨城ゴルフ倶楽部・西コース）

120人が出場するワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ。賞金総額は1億2,000万円から3,000万円増額され、総額1億5,000万円（優勝賞金3,000万円）にて開催されます。

昨シーズン年間女王に輝いた佐久間朱莉選手、昨季の大会優勝者である申ジエ選手、今季メルセデス・ランキング2位につけている菅楓華選手、今季2勝目と好調の高橋彩華選手らが出場。

佐久間選手は「コースのセッティングもメジャーらしく、ラフも長くてグリーンも硬くて難しいセッティングの中でプレーできるので、自分もそこに向けてチャレンジすることもすごい楽しみですし、みんながそこに向けて仕上げてくるので、その空気感もまたメジャーなので、ちょっと違うので、また違った面白さがある大会かなと思っています。メジャー制覇は私の中で大きな目標として掲げているので、そこに向かって頑張りたいです」とコメント。

大会は4日間の72ホールストロークプレーでの争い。2日目の予選ラウンド36ホール終了時点の上位60位タイが3日目以降に進出します。