元ばんばんざい流那「口が富士山」顔出し長女との2ショット「親子でそっくり」「天使みたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女との2ショット写真を公開し、注目を集めている。
【写真】24歳美人インフルエンサー「口が富士山」長女顔出し2ショット
流那は「口が富士山」とコメントを添え、娘との2ショットを投稿。屋外で、開いた口が富士山の形になっている長女をキャップを被った流那が抱きかかえ、2人がカメラ目線で寄り添う親子の穏やかな姿を公開している。
この投稿には「可愛すぎて尊い」「癒やされる」「親子でそっくり」「天使みたい」「ほっこりする」「成長が楽しみ」「幸せオーラが半端ない」などの反響が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人インフルエンサー「口が富士山」長女顔出し2ショット
◆流那、長女との2ショット公開
流那は「口が富士山」とコメントを添え、娘との2ショットを投稿。屋外で、開いた口が富士山の形になっている長女をキャップを被った流那が抱きかかえ、2人がカメラ目線で寄り添う親子の穏やかな姿を公開している。
◆流那の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎて尊い」「癒やされる」「親子でそっくり」「天使みたい」「ほっこりする」「成長が楽しみ」「幸せオーラが半端ない」などの反響が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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