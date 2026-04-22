　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1336(　　1098)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1531(　　1061)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2095(　　2081)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　98(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 662(　　 512)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 313(　　 293)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 744(　　 592)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5628(　　5628)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2054(　　1440)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1523(　　 766)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3200(　　3159)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 798(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 506(　　　 0)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　40(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　41(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1612(　　 812)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 528(　　 410)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4419(　　1445)
　　　　　 　 　 6月限　　　 59171(　 26123)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　29(　　　 3)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 691(　　 427)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 4)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1831(　　 685)
　　　　　 　 　 6月限　　　 41247(　 17047)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　21(　　　 7)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 320(　　 320)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3533(　　3533)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 471(　　 471)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 265(　　 265)
　　　　　 　 　 6月限　　　 20433(　 20433)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　10(　　　10)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース