主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1336( 1098)
TOPIX先物 6月限 1531( 1061)
日経225ミニ 6月限 2095( 2081)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 98( 0)
TOPIX先物 6月限 662( 512)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 313( 293)
TOPIX先物 6月限 744( 592)
日経225ミニ 6月限 5628( 5628)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2054( 1440)
TOPIX先物 6月限 1523( 766)
日経225ミニ 6月限 3200( 3159)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 798( 0)
TOPIX先物 6月限 506( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 40( 0)
日経225ミニ 6月限 41( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1612( 812)
9月限 20( 12)
TOPIX先物 6月限 528( 410)
日経225ミニ 5月限 4419( 1445)
6月限 59171( 26123)
7月限 29( 3)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 691( 427)
9月限 6( 4)
日経225ミニ 5月限 1831( 685)
6月限 41247( 17047)
7月限 21( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 5月限 320( 320)
6月限 3533( 3533)
7月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 471( 471)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 5月限 265( 265)
6月限 20433( 20433)
7月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1336( 1098)
TOPIX先物 6月限 1531( 1061)
日経225ミニ 6月限 2095( 2081)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 98( 0)
TOPIX先物 6月限 662( 512)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 313( 293)
TOPIX先物 6月限 744( 592)
日経225ミニ 6月限 5628( 5628)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2054( 1440)
TOPIX先物 6月限 1523( 766)
日経225ミニ 6月限 3200( 3159)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 798( 0)
TOPIX先物 6月限 506( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 40( 0)
日経225ミニ 6月限 41( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1612( 812)
9月限 20( 12)
TOPIX先物 6月限 528( 410)
日経225ミニ 5月限 4419( 1445)
6月限 59171( 26123)
7月限 29( 3)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 691( 427)
9月限 6( 4)
日経225ミニ 5月限 1831( 685)
6月限 41247( 17047)
7月限 21( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 5月限 320( 320)
6月限 3533( 3533)
7月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 471( 471)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 5月限 265( 265)
6月限 20433( 20433)
7月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース