スペシャルポスター(C)2026 PARAMOUNT PICTURES

「トップガン」シリーズの40周年を記念し、「トップガン」「トップガン マーヴェリック」の2作品を上映する「トップガン 40th Anniversary」が、5月13日から21日までの9日間限定で開催される。配給は東和ピクチャーズ・東宝。上映劇場は新宿バルト9などで、詳細は40周年記念サイトを参照のこと。あわせて、両作の名シーンが重なり合う予告編と、公開を記念したスペシャルポスターも解禁された。

『トップガン 40th Anniversary』予告編｜5月13日(水)公開

1986年公開の「トップガン」は、リアルな映像にこだわった迫力のスカイ・アクションと、トム・クルーズ演じる伝説的パイロット、マーヴェリックの姿で映画史に名を刻んだ一作。続編となる「トップガン マーヴェリック」は、トム・クルーズが36年間誰にも企画を渡さなかった待望の続編として製作され、世界興行収入15億399万7086ドルを記録する大ヒットとなった。

今回の40周年記念上映では、通常2D版に加え、両作品がIMAX、Dolby Cinemaでも上映される。さらに『トップガン マーヴェリック』は4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA 4DXでも上映される。また、『トップガン』のIMAX、Dolby Cinema上映は本邦初公開となる。

40周年限定ポストカード(C)2026 PARAMOUNT PICTURES

入場者プレゼントとして、40周年限定ポストカードの配布も決定。1作目のトム・クルーズをフィーチャーし、40周年限定のトップガンロゴをあしらったデザインで、全国合計50万名に配布される。配布開始は5月13日で、なくなり次第終了。すべての上映形態が対象で、1回の鑑賞につき1人1枚の配布となる。

『トップガン』はトニー・スコットが監督を務め、脚本はジム・キャッシュ、ジャック・エップス・Jr.、出演はトム・クルーズ、ケリー・マクギリス、バル・キルマー、アンソニー・エドワーズ。

『トップガン マーヴェリック』はジョセフ・コシンスキーが監督、脚本はクリストファー・マッカリー、出演はトム・クルーズ、マイルズ・テラー、ジェニファー・コネリー、ジョン・ハム、グレン・パウエル、バル・キルマーほか。配給は東和ピクチャーズ・東宝。