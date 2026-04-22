Amazonは22日、スマートスピーカー「Echo Dot NBA公式認定エディション」を発売した。価格は1万980円。

NBAと各チームのロゴを施したデザイン

「Echo Dot NBA公式認定エディション」は、同社スマートスピーカー「Echo Dot 第5世代」をベースとした製品。NBAや所属チームのロゴがデザインされている。デザインはNBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類。

音声アシスタント「Alexa」に対応しており、「アレクサ、NBAの試合予定を教えて」や「アレクサ、NBAの試合結果を教えて」と話しかけることで、試合情報の確認ができる。また、対応するFire TVシリーズと「Echo Dot」を2台を組み合わせることで、ホームシアターとして利用し、Prime Videoで試合を視聴することも可能。

「NBA House Japan 2026」で展示

4月25日～26日にシティサーキット東京ベイで開催されるイベント「NBA House Japan 2026 Presented by Prime」の会場で、全6種類の製品が展示される。

イベント内で実施される3on3やダンクコンテストの優勝チームには、総額100万円のAmazonギフト券とともに、「Echo Dot NBA公式認定エディション」が贈呈される。