Nianticと任天堂が提供する位置情報スマートフォンアプリ「Pikmin Bloom（ピクミン ブルーム）」で、過去のイベントコースをいつでも体験できる新コンテンツ「いつでもウォーク」が4月27日9時から開始される。第1弾として、2023年に開催された「Pikmin Bloom Tour 2023：札幌」のコースが常設化される。

過去のツアーコースを再体験できる新機能

いつでもウォークは、過去に期間限定で実施されたリアルイベントのウォーキングコースを、ユーザーが好きなタイミングで体験できる常設型のコンテンツ。これまでのイベントは2日間程度の短期間に限られていたが、本機能の導入により、旅行や日常の散歩に合わせて自由にまち歩きを楽しめるようになる。

第1弾となる「いつでもウォーク：Pikmin Bloom Tour in 札幌」では、大通公園や二条市場など、札幌市の中心部に位置する計12カ所のスペシャルスポットを巡る構成となっている。

参加方法

参加には、アプリ内の「まち歩きポータル」から専用チケットを購入する必要がある。参加費は700コインで、プレイ可能な回数は開催地ごとに1年に1回まで。参加者はイベントを進めることで、デジタル版の「まち歩き参加証」を入手できる。

なお、2023年に開催された「Pikmin Bloom Tour 2023：札幌」とはイベント内容やリワードが一部異なる。また、当時のリアルイベントで配布された紙製の「ピクミンサンバイザー」などのノベルティ配布は行われない。