菅田将暉×井之脇海出演！出会って9年の″いい距離感″に注目・花王『メンズビオレ』新CM公開
卓球対決・銭湯・焼肉…ふたりのリアルな友情トーク全公開
花王株式会社のスキンケアブランド『メンズビオレ』が15年ぶりのブランドリニューアルを行い、新TVCM「さらっといい距離。」篇を放映開始した。 出演するのは俳優の菅田将暉さんと井之脇海さん。CMには、Vaundyの楽曲「気まぐれ」が起用されている。
「さらっといい距離。」篇 15 秒︓
「さらっといい距離。ボディウォッシュ」篇 15 秒︓
「さらっといい距離。」篇 30 秒︓
インタビュー：
メイキング：
「さらっといい距離。」-べたべたしないのに、ちゃんと仲いいを表現
CMのストーリーは、菅田さんが井之脇さんとの待ち合わせに遅刻するシーンからスタート。音楽を聴きながら待つ井之脇さんは遅刻を気にする様子もなく「よっ！」とあいさつ。誕生日を覚えていない、バイバイしても振り返らない、けれどもちゃんと仲がいい--そんな"さらっといい距離"の友人2人組を表現している。
この"さらっとした関係"は、ふたりの実際の関係性とも地続きだ。インタビューで菅田さんはこう語る。
「何度も一緒にお芝居させてもらっているからこそ、安心して変なこともできるし、安心して何もしなくてもいいみたいなのは、個人的にはあります」
井之脇さんは「出会って9年くらいになるんですよね。その間に定期的に共演して、このシリーズも3回目ですし、僕らだから出せる空気みたいなものが出ている。それこそ無⾔の時間とかにも出ているんじゃないかなと思うので、その辺（空気）を感じ取っていただけたら嬉しいです」と語った。
長年積み重ねてきたふたりの"間"が、CMの随所ににじみ出ている。
卓球対決で"まさかの敗北"を喫した菅田将暉
撮影で印象に残ったシーンを聞くと、菅田さんが卓球の話を持ち出した。
「始める前に『運動って何かしてたっけ？』って聞いたら、『バスケくらいしかしていない』と言っていたので、2週間くらい卓球部に入ったことがあった俺の方が絶対上手いって思っていたけど。」
井之脇さんが「2週間だけ？」と聞くと、菅田さんは「2週間分の差があると思っていたけど、全然俺より上手かった」と卓球の腕前を振り返った。
井之脇さんも「でもやっていくうちに楽しくなって、体も温まってラリーも続くようになって。普通に楽しんでしまって」と振り返る。
さらに井之脇さんは、待ち合わせシーンの撮影中に菅田さんが見せた"らしい一幕"も明かした。「遅刻してきて『じゃあ行こうか』って言ったのに、菅田くんが座りはじめて、面白いなこの人はって思いました」。菅田さんは「よくするやつだね。普段から、1回ふわっと空気を（変える）」と堂々と認めていた。
また、「並んで体を洗ったり、湯船に入るっていいですよね」と井之脇さんが銭湯トークを振ると、菅田さんも「友達とかと20代は特に、遊んでご飯食べに行って『銭湯行く？』みたいなのはあるあるなので。懐かしい気分にもなりました」と共感。CMの世界観とぴたりと重なる"男友達あるある"な空気が漂った。
お互いの意外な一面とは？食通・菅田と"ストリートな"井之脇
「実は知っているお互いの意外な一面は？」という質問では、焼肉シーンのエピソードが飛び出した。
「今⽇新たな⼀⾯を知ったんですけど、結構⾷通だなと思いました。焼肉のシーンがあったんですけど、まあ○○の焼肉が美味しいよねという話から始まり、菅田さんが熟成肉を仕入れて食べたとか、なかなか聞かないようなワードを聞いて、これは新しい意外な一面だなと思いました」（井之脇）
菅田さんも負けじと、「舞台で大阪の方へ行って、結構地元の人も行かないようなお店とかに繰り出している感じが、結構ストリートなんだなと思いました」と井之脇さんの意外な顔を暴露。
「男友達とプライベートで遊ぶなら何がしたい？」という質問には、菅田さんが「山に連れて行ってもらいたいけどね」と希望。「連れて⾏ってもらって、登った後のご飯は何食べるの？って聞くと『こういうパスタできるよ』って言うので、それはやりたい」と語ると、井之脇さんも「それはぜひ連れて行きたい。ちゃんと安全は担保するので」と即オファー受理。CMの"さらっといい距離"を超えた仲の良さが滲み出た。
2人のスキンケアのリアルとは
メンズスキンケアブランドのCMらしく、スキンケアについての本音トークも展開された。
菅田さんは「汗をかくことや運動することが今は大事」と語りつつ、「脂っこいものや塩分が濃いものが続いて不摂生が続くと、如実に体に出る。出なかったものが。そしたらその分動かないとなと思います」とリアルな日々を吐露。
井之脇さんは「休みの日は水洗いだけで顔を洗うのを済ませていたのを、ちゃんとここ2〜3年は洗顔料を使うようになりました」と告白すると、菅田さんに「ここ2〜3年なんだ」と驚かれる一幕も。「休みの⽇はお湯でバーっと洗って終わりというのが多かったけど、それこそえげつないやつ（吹き出物）ができるので気をつけるようになりましたね」という言葉に、リアルな共感を覚える男性も多いのでは。
CMの見どころは「無言の2人」
菅田さんがCMで特に気に入っているシーンとして挙げたのが、「焼肉屋で隣の席がハッピーバースデーと盛り上がっている最中の無言の2人」だという。
「すごく盛り上がっている席の会話をお互い聞きながら、後々これをネタに話すんだろうなみたいな無言の時間。そういうところを見てほしいです」
言葉を交わさなくても、ちゃんと通じ合っている--その"さらっといい距離"こそが、このCMの真骨頂だ。
新CMにはVaundyの楽曲「気まぐれ」のチルなメロディーが流れ、花王公式YouTubeチャンネルでは60秒バージョンのWEB動画も公開中。菅田将暉×井之脇海のCMはYouTubeで視聴できる。9年越しのふたりの"空気"を、ぜひその目で確かめてみて。
花王『メンズビオレ』各種商品は2026年4月6日より全国発売中。
CM「さらっといい距離。」篇
花王株式会社のスキンケアブランド『メンズビオレ』が15年ぶりのブランドリニューアルを行い、新TVCM「さらっといい距離。」篇を放映開始した。 出演するのは俳優の菅田将暉さんと井之脇海さん。CMには、Vaundyの楽曲「気まぐれ」が起用されている。
「さらっといい距離。」篇 15 秒︓
「さらっといい距離。ボディウォッシュ」篇 15 秒︓
インタビュー：
メイキング：
「さらっといい距離。」-べたべたしないのに、ちゃんと仲いいを表現
CMのストーリーは、菅田さんが井之脇さんとの待ち合わせに遅刻するシーンからスタート。音楽を聴きながら待つ井之脇さんは遅刻を気にする様子もなく「よっ！」とあいさつ。誕生日を覚えていない、バイバイしても振り返らない、けれどもちゃんと仲がいい--そんな"さらっといい距離"の友人2人組を表現している。
この"さらっとした関係"は、ふたりの実際の関係性とも地続きだ。インタビューで菅田さんはこう語る。
「何度も一緒にお芝居させてもらっているからこそ、安心して変なこともできるし、安心して何もしなくてもいいみたいなのは、個人的にはあります」
井之脇さんは「出会って9年くらいになるんですよね。その間に定期的に共演して、このシリーズも3回目ですし、僕らだから出せる空気みたいなものが出ている。それこそ無⾔の時間とかにも出ているんじゃないかなと思うので、その辺（空気）を感じ取っていただけたら嬉しいです」と語った。
長年積み重ねてきたふたりの"間"が、CMの随所ににじみ出ている。
卓球対決で"まさかの敗北"を喫した菅田将暉
撮影で印象に残ったシーンを聞くと、菅田さんが卓球の話を持ち出した。
「始める前に『運動って何かしてたっけ？』って聞いたら、『バスケくらいしかしていない』と言っていたので、2週間くらい卓球部に入ったことがあった俺の方が絶対上手いって思っていたけど。」
井之脇さんが「2週間だけ？」と聞くと、菅田さんは「2週間分の差があると思っていたけど、全然俺より上手かった」と卓球の腕前を振り返った。
井之脇さんも「でもやっていくうちに楽しくなって、体も温まってラリーも続くようになって。普通に楽しんでしまって」と振り返る。
さらに井之脇さんは、待ち合わせシーンの撮影中に菅田さんが見せた"らしい一幕"も明かした。「遅刻してきて『じゃあ行こうか』って言ったのに、菅田くんが座りはじめて、面白いなこの人はって思いました」。菅田さんは「よくするやつだね。普段から、1回ふわっと空気を（変える）」と堂々と認めていた。
また、「並んで体を洗ったり、湯船に入るっていいですよね」と井之脇さんが銭湯トークを振ると、菅田さんも「友達とかと20代は特に、遊んでご飯食べに行って『銭湯行く？』みたいなのはあるあるなので。懐かしい気分にもなりました」と共感。CMの世界観とぴたりと重なる"男友達あるある"な空気が漂った。
お互いの意外な一面とは？食通・菅田と"ストリートな"井之脇
「実は知っているお互いの意外な一面は？」という質問では、焼肉シーンのエピソードが飛び出した。
「今⽇新たな⼀⾯を知ったんですけど、結構⾷通だなと思いました。焼肉のシーンがあったんですけど、まあ○○の焼肉が美味しいよねという話から始まり、菅田さんが熟成肉を仕入れて食べたとか、なかなか聞かないようなワードを聞いて、これは新しい意外な一面だなと思いました」（井之脇）
菅田さんも負けじと、「舞台で大阪の方へ行って、結構地元の人も行かないようなお店とかに繰り出している感じが、結構ストリートなんだなと思いました」と井之脇さんの意外な顔を暴露。
「男友達とプライベートで遊ぶなら何がしたい？」という質問には、菅田さんが「山に連れて行ってもらいたいけどね」と希望。「連れて⾏ってもらって、登った後のご飯は何食べるの？って聞くと『こういうパスタできるよ』って言うので、それはやりたい」と語ると、井之脇さんも「それはぜひ連れて行きたい。ちゃんと安全は担保するので」と即オファー受理。CMの"さらっといい距離"を超えた仲の良さが滲み出た。
2人のスキンケアのリアルとは
メンズスキンケアブランドのCMらしく、スキンケアについての本音トークも展開された。
菅田さんは「汗をかくことや運動することが今は大事」と語りつつ、「脂っこいものや塩分が濃いものが続いて不摂生が続くと、如実に体に出る。出なかったものが。そしたらその分動かないとなと思います」とリアルな日々を吐露。
井之脇さんは「休みの日は水洗いだけで顔を洗うのを済ませていたのを、ちゃんとここ2〜3年は洗顔料を使うようになりました」と告白すると、菅田さんに「ここ2〜3年なんだ」と驚かれる一幕も。「休みの⽇はお湯でバーっと洗って終わりというのが多かったけど、それこそえげつないやつ（吹き出物）ができるので気をつけるようになりましたね」という言葉に、リアルな共感を覚える男性も多いのでは。
CMの見どころは「無言の2人」
菅田さんがCMで特に気に入っているシーンとして挙げたのが、「焼肉屋で隣の席がハッピーバースデーと盛り上がっている最中の無言の2人」だという。
「すごく盛り上がっている席の会話をお互い聞きながら、後々これをネタに話すんだろうなみたいな無言の時間。そういうところを見てほしいです」
言葉を交わさなくても、ちゃんと通じ合っている--その"さらっといい距離"こそが、このCMの真骨頂だ。
新CMにはVaundyの楽曲「気まぐれ」のチルなメロディーが流れ、花王公式YouTubeチャンネルでは60秒バージョンのWEB動画も公開中。菅田将暉×井之脇海のCMはYouTubeで視聴できる。9年越しのふたりの"空気"を、ぜひその目で確かめてみて。
花王『メンズビオレ』各種商品は2026年4月6日より全国発売中。
CM「さらっといい距離。」篇