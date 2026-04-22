学びたいのに進まない　個人事業主を縛る時間と不確実性の壁

手を止めれば収入が止まる。そんな緊張感の中で働く個人事業主にとって、学習は重要でありながら後回しになりやすい。一般社団法人国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会が２０２６年４月に実施した調査は、その現実を具体的な数字で示した。必要性の認識と実行の間に横たわる隔たりが、あらためて浮き彫りになっている。

調査は個人事業主・フリーランス１００人を対象に行われた。スキル習得の必要性については「強く感じる」２４．０％、「ある程度感じる」３５．０％で、約６割が学び直しの必要を自覚している。一方で、確保できている学習時間は「ほぼ０時間」３６％、「３時間未満」２７％と、６割以上が十分な時間を持てていない。意識と行動の差は小さくない。

障壁として挙がったのは「業務が忙しく余裕がない」４４．１％、「学習資金が不足」４４．１％が並び、さらに「何から学ぶべきか分からない」２７．１％、「信頼できる情報源がない」２５．４％が続く。時間と資金の制約に加え、判断材料の不足も足かせになっている構図だ。情報量の多さが、かえって選択を難しくしている側面も見える。

学習内容の志向は実務直結型が中心だ。接客やプレゼン、マーケティング、ＳＮＳ運用、経理、語学など幅広いが、いずれも売上や業務効率に結びつく分野が並ぶ。研修選びでも「実務に直結する内容」５２．０％が最多で、「受講費用の安さ」３９．０％、「オンライン完結」３０．０％と続いた。短期間で成果に結びつくことが重視されている。

見落とされがちなのがリスク対策だ。損害賠償やコンプライアンスへの備えについては「あまりできていない」３３．０％、「全くできていない」１５．０％で、約半数が不十分と回答した。問題が顕在化しない限り優先度が下がるが、発生時の影響は大きい。守りの遅れは事業継続に直結する課題と言える。

同調査からは、個人事業主が必要性を理解しながらも、時間、資金、情報の制約で動けない状況が読み取れる。学習とリスク対策を個人の努力に委ねるだけでは限界がある。限られた資源の中でどう優先順位を設計するか、その支援のあり方が問われている。