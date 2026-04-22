開催：2026.4.22

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 5 - 11 [Wソックス]

MLBの試合が22日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとWソックスが対戦した。

Dバックスの先発投手はメリル・ケリー、対するWソックスの先発投手はショーン・バークで試合は開始した。

1回表、4番 コルソン・モンゴメリー 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 ARI 0-2 CWS、5番 エベルソン・ペレイラ 初球を打ってライトへの犠牲フライでWソックス得点 ARI 0-3 CWS、6番 サム・アントナッチ 4球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでWソックス得点 ARI 0-4 CWS

2回表、2番 村上宗隆 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 ARI 0-5 CWS、3番 ミゲル・バルガス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 ARI 0-6 CWS、4番 コルソン・モンゴメリー 5球目を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 ARI 0-7 CWS

4回裏、5番 ルルデス・グリエル 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 ARI 1-7 CWS

5回表、9番 リース・マグワイア 初球をスクイズ成功でWソックス得点 ARI 1-8 CWS

5回裏、9番 アレク・トーマス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 2-8 CWS

9回表、6番 サム・アントナッチ 3球目を打ってレフトへのツーランランニングホームランでWソックス得点 ARI 2-10 CWS、1番 アンドルー・ベニンテンディ 2球目を打ってピッチャーゴロ 1-6-3のダブルプレイでWソックス得点 ARI 2-11 CWS

9回裏、8番 イルデマロ・バルガス 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでDバックス得点 ARI 5-11 CWS

試合は5対11でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのショーン・バークで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで1勝1敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、3安打（1HR）、1打点、打率は.234となっている。

ここまでDバックスは13勝10敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方Wソックスは9勝14敗で4.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 13:54:21 更新