◆米大リーグ ダイヤモンドバックス５―１１ホワイトソックス（２１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２１日（日本時間２２日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、４試合連続となる９号本塁打を放った。昨年にドジャース大谷翔平投手とカブス鈴木誠也外野手が達成したのに続き、日本人３人目の快挙。９号は１０本でリーグトップのアルバレス（アストロズ）に次ぐ２位で、Ａ・ジャッジ外野手に並んだ。

初回無死一塁の第１打席は三塁内野安打。４−０で迎えた２回２死、内角チェンジアップを右翼席へ放り込んだ。４２６フィート（約１２９・８メートル）の豪快な一発を、村上は打席から動かず弾道を見届けた。すると３番バルガス、４番モンゴメリーも本塁打。３者連続アーチで２回までで７−０と相手を突き放した。

ダイヤモンドバックス先発ケリーは、２３年ＷＢＣ決勝で対戦し、２回に同点本塁打を打った相手。因縁深い相手から、３年ぶりのアーチを放った。

６回には遊撃内野安打で、３試合ぶり２度目の１試合３安打。今月中旬に１割５分７厘まで低下していた打率を２割３分４厘まで戻した。

ア・リーグ本塁打王争いはアルバレス（アストロズ）が１０本でメジャー全体でもトップ。４戦連発の村上は前日までの２本差３位から１本差に浮上。２位でジャッジ（ヤンキース）と並ぶことになった。