ぼる塾・田辺智加、身体のトラブル明かす「脂ものが多い人ができちゃうんだってよ」
お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（42）が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。身体のトラブルについて明かした。
【動画】「まばたきするたびに痛くて…」症状を説明するぼる塾・田辺
「【わたしは大丈夫…じゃなかった】眼科に行ったら大変なことになってたよ！【自分の体は自分でわからない】と題した動画を公開。「昨日さ、眼のここにさ、ぽちっとできちゃって。まばたきするたびに痛くて」と症状を話した。
スケジュールがあわず、なかなか病院に行けなかったが、ようやく眼科に行き診察してもらったところ、「タピオカなんちゃらっていうのができちゃって…」と説明。テロップで「タピオカサイン 油が詰まってしまい、タピオカのようにプツプツと丸いふくらみができてしまうこと」表示された。
「脂ものが多い人ができちゃうんだってよ」「ここ最近の食事がよくなかったーずっとなんか疲れちゃってさ、ずっと食事よくなかったのよ」など食生活を振り返り。ふくらみは「ピッて取ってくれて、今はよくなった」と伝えた。
また、久々の眼科ということで、眼圧についても相談。視野検査をしたところ「あんまりね、よくなくて。目」とつぶやき。「でもほんといいタイミングで行ったよ、これから定期的に眼科行く」などと宣言していた。
40代になり「40になってからの眼科、まじで目。行ったほうがいいよ」と呼びかけ。ぼる塾は年に1回健康診断に行っているというが、メンバーにも通院を勧めたことも告白。「目とか胃とか、基本のやつしか今まで行ってなかったんだけど、今年から乳がんもやろうと思ったね」「40になってから、ほんと病院は…大事だね。みんな、わたしは大丈夫、じゃないね」と呼びかけた。
【動画】「まばたきするたびに痛くて…」症状を説明するぼる塾・田辺
「【わたしは大丈夫…じゃなかった】眼科に行ったら大変なことになってたよ！【自分の体は自分でわからない】と題した動画を公開。「昨日さ、眼のここにさ、ぽちっとできちゃって。まばたきするたびに痛くて」と症状を話した。
スケジュールがあわず、なかなか病院に行けなかったが、ようやく眼科に行き診察してもらったところ、「タピオカなんちゃらっていうのができちゃって…」と説明。テロップで「タピオカサイン 油が詰まってしまい、タピオカのようにプツプツと丸いふくらみができてしまうこと」表示された。
また、久々の眼科ということで、眼圧についても相談。視野検査をしたところ「あんまりね、よくなくて。目」とつぶやき。「でもほんといいタイミングで行ったよ、これから定期的に眼科行く」などと宣言していた。
40代になり「40になってからの眼科、まじで目。行ったほうがいいよ」と呼びかけ。ぼる塾は年に1回健康診断に行っているというが、メンバーにも通院を勧めたことも告白。「目とか胃とか、基本のやつしか今まで行ってなかったんだけど、今年から乳がんもやろうと思ったね」「40になってから、ほんと病院は…大事だね。みんな、わたしは大丈夫、じゃないね」と呼びかけた。