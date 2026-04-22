様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『ふたりはプリキュア』ランチ＆キッチン雑貨シリーズが登場！

「キュアブラック」と「キュアホワイト」、「メップル」と「ミップル」の、水彩タッチが優しい、上品なデザインのグッズがラインナップされています☆

スケーター『ふたりはプリキュア』ランチ＆キッチン雑貨シリーズ

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など

スケーターから、 アニメ『ふたりはプリキュア』をモチーフにした水彩デザインのランチボックスやタンブラー、トートバッグなどの新シリーズが登場！

『ふたりはプリキュア』の放送開始から月日が流れても色あせない魅力が、大人の方でも日常使いしやすい水彩アートを使用して表現されています。

今回の新シリーズは、メインキャラクターである「キュアブラック」と「キュアホワイト」、そしてパートナーの「メップル」と「ミップル」の柔らかな水彩風のアートデザイン。

ピンクとブルーを基調としながらも、彩度を抑えた上品な色使いに仕上げているため、オフィスや学校、プライベートなど、あらゆるシーンで自然にキャラクターの世界観を楽しむことができます。

持ち運びに便利な「帆布ランチトートバッグ」や、飲み物の色が綺麗に映える「シンプルデザインブローボトル」、さらに食卓を彩る「メラミンプレート」など、幅広くラインナップ。

箸・箸箱セットや、丸型ランチボックス２段、ラウンド型フードコンテナーも展開されています。

薄いパープルとピンクを基調に、上品な色使いに仕上げられたグッズばかりです☆

音の鳴らない箸・箸箱セット ハシ18cm ふたりはプリキュア 水彩

価格：880円（税込）

サイズ：約190×31×13mm

箸：18cm

淡い色合いがかわいい、「メップル」と「ミップル」の箸＆箸箱のセット。

持ち歩き時にカチャカチャ音がしない工夫も嬉しいランチグッズです。

丸型ランチボックス2段 (フォーク付) ふたりはプリキュア 水彩

価格：1,320円（税込）

サイズ：106×117×90mm

容量：(上)230ml (下)270ml

丸い形も愛らしい、「メップル」と「ミップル」のお弁当箱。

2段になっているので、おかずとご飯が別々に盛り付けられます。

内フタにはフォークも付いていて、コンパクトに持ち歩けるのも特徴です。

ラウンド型フードコンテナーS/M ふたりはプリキュア 水彩

価格：1,320円（税込）

サイズ：M/約112×70mm・S/約96×62mm

容量：M/400ml・S/230ml

食品のストックに便利なラウンド型のコンテナー。

お弁当のデザート入れにもぴったりです。

メラミンタンブラー ふたりはプリキュア 水彩（キュアブラック／キュアホワイト）

価格：各748円（税込）

サイズ：約φ87×90mm

容量：270ml

日常使いにぴったりのメラミンタンブラー。

「キュアブラック」は、ピンクを基調にしたデザインです。

「キュアホワイト」は水色が爽やかなデザイン！

どちらも揃えたい、「プリキュア」好きにはたまらないグッズです。

薄肉メラミンプレート ふたりはプリキュア 水彩（キュアブラック／キュアホワイト）

価格：各660円（税込）

サイズ：約200×17mm

パンやケーキなど、使い勝手のいいサイズがうれしいメラミンのお皿。

「キュアブラック」と「キュアホワイト」、2枚のプレートを並べて飾りたくなるかわいらしさです☆

シンプルデザインブローボトル ふたりはプリキュア 水彩（キュアブラック／キュアホワイト）

価格：各1,375円（税込）

サイズ：約φ61×187mm

容量：400ml

毎日の持ち歩きに便利なボトル。

水分補給をするたびに、「キュアブラック」から元気を貰えます☆

もちろん「キュアホワイト」もラインナップ。

どちらも水彩タッチが上品なデザインで、大人の「プリキュア」ファンにもおすすめです☆

帆布ランチトートバッグ ふたりはプリキュア 水彩（キュアブラック／キュアホワイト）

価格：各1,870円（税込）

サイズ：185×190×110mm

お弁当箱などをまとめて入れられるランチトート！

頑丈で、温かみもある帆布素材です。

「キュアブラック」デザインのランチトートの裏には、相棒の「メップル」がいます☆

キュートな「キュアホワイト」デザインもあります。

もちろん、裏側には「ミップル」も☆

毎日のランチタイムがくるたびにワクワクする、トートバッグです。

ラバーマスコット付きカラビナ ふたりはプリキュア （メップル／ミップル）

価格：各660円（税込）

「メップル」と「ミップル」のかわいいラバーマスコットが付いた、バッグなどのアクセントになるカラビナ。

「メップル」と「ミップル」と一緒に、学校や職場へおでかけできます☆

大人の「プリキュア」ファンが夢中になれる、「キュアブラック」と「キュアホワイト」のランチ＆キッチングッズ！

水彩タッチが上品な、スケーター『ふたりはプリキュア』ランチ＆キッチン雑貨シリーズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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