東京マルイは、4月7日より4月20日分にかけて5点のエアガンを再販した。

今回再販されたのは、電動ガン スタンダードタイプ「コルト M4A1カービン」（38,280円）にガスブローバック「G17 Gen5 MOS」（25,080円）など。

他にも、ガスブローバック「ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム」（18,480円）や電動ガンBOYs「コルト M4A1カービン」（9,680円）などが再販された。本稿ではそれぞれスペックをまとめて紹介していく。

4月7日分

電動ガン スタンダードタイプ「コルト M4A1カービン」詳細

4月14日分

ガスブローバック「G17 Gen5 MOS」詳細

4月17日分

ガスブローバック「ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム」詳細

4月20日分

電動ガンBOYs「コルト M4A1カービン」詳細

ガスブローバック「ハイキャパ D.O.R」詳細

価格：38,280円 全長：767 mm / 851 mm（ストック伸長時） 銃身長：364 mm 重量：2,950 g（空マガジン、バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数：68発価格：25,080円 全長：202 mm 銃身長：97 mm 重量：676 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：18,480円 全長：199 mm 銃身長：95 mm 重量：850 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：28＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：9,680円 全長：652 mm / 724 mm（ストック伸長時） 重量：1,030 g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：28＋約180発価格：20,680円 全長：220 mm 銃身長：112 mm 重量：839 g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）

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