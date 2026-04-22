プレミアリーグ第34節、ブライトンとチェルシーの一戦は3-0とブライトンが勝利。チェルシーは開始直後に先制点を奪われ、そのまま良いところなく敗れた。チームは5連敗となっている。



ここにきて不調に陥っているチェルシーだが、事前にチーム情報が漏洩していたことが明らかになった。英『THE Sun』や『Daily Mail』は、DFマルク・ククレジャの理髪師がXに「（コール・）パーマーとジョアン・ペドロが今夜負傷した。これは独占情報だ」とポストしていたと報じた。そのポスト通り、パーマーとJ・ペドロはメンバーから外れていた。





アカウント@Rileyeaglesを持っていたこの理髪師は、このポストののちにククレジャの髪を整える写真をポストしている。なお現在、当該アカウントは消失している模様だ。先月もチーム情報漏洩は問題となっており、パリ・サンジェルマンとのCLの2試合においてスターティングイレブンの情報が事前にメディアにリークされていた。その後のエヴァートン戦前の記者会見で、リアム・ロシニアー監督は「出どころは把握しており、すべて対処済みだ」と語っていたが、またも事件は起きてしまったようだ。なお、ククレジャがうっかり漏らしてしまったのかどうかは明らかになっていない。