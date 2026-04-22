リーグ最多の175得点を記録したサンダーのSGAが最優秀クラッチプレーヤー賞に選出

4月22日（現地時間21日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀クラッチプレーヤー賞に、オクラホマシティ・サンダーの“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが選ばれたことを発表した。

クラッチシチュエーションは第4クォーター残り5分で5点差以内、あるいは延長を指し、サンダーはリーグ2位の24勝10敗をマーク。そのチームでエースを務めるSGAは、クラッチシチュエーションでリーグ最多の175得点、平均6.5得点は2試合以上をプレーした選手たちでトップを誇っていて、フィールドゴール成功率51.5パーセント、フリースロー成功率85.3パーセントの好成績を残し、彼が出場したクラッチゲームでサンダーは20勝7敗だった。

「この賞は僕にとってすごく大きな意味がある。この賞を手にするためには、試合終盤でチームを勝利へと導かなければならない。そして、僕にとって何よりも大切なのは試合に勝つことなんだ」とSGA。

2022－23シーズンに新設されたこのアウォードは、初代がディアロン・フォックス（当時サクラメント・キングス／現サンアントニオ・スパーズ）、2023－24シーズンにはステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）、2024－25シーズンはジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）が選ばれている。

このアウォードは、リーグのコーチ陣へのアンケートによって候補者が14人へ絞られ、投票権を持つ100名のメディアと放送関係者による投票で、受賞者が決定。

今シーズンの投票で、SGAは5ポイントが加算される1位票を96も獲得し、計484ポイントで受賞。3ポイントが加算される2位票33を手にしたジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）が計117ポイントで2位、1ポイントが加算される3位票を最多の20票記録したアンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）が計116ポイントで3位に入った。

今シーズンの最優秀クラッチプレーヤー賞の投票結果は下記のとおり（所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数）。

◆■2025－26シーズン 最優秀クラッチプレーヤー賞の投票結果

１位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）：484ポイント（96）



２位 ジャマール・マレー（ナゲッツ）：117ポイント



３位 アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）：116ポイント



４位 ケイド・カニングハム（ピストンズ）：50ポイント（1）



５位 ジェイレン・ブランソン（ニックス）：42ポイント（2）



６位 ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）：37ポイント（1）



７位 タイリース・マクシー（シクサーズ）：24ポイント



８位 ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）：19ポイント



９位 ケビン・デュラント（ロケッツ）：8ポイント



10位 カワイ・レナード（クリッパーズ）：3ポイント

【動画】最優秀クラッチプレーヤー賞に輝いたSGAの好プレー集！





