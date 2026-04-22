「もうスペイン人やん」同僚も爆笑！久保建英が優勝祝賀会で発した“一言”に反響！「くそかっけー」「会場一気に熱くなったわ」
周知の通り、久保建英が所属するレアル・ソシエダは、18日のコパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリーをPK戦の末に撃破。６年ぶりの栄冠を手にした。
この一戦に途中出場し、プロキャリア初のタイトルを手にした久保が祝勝イベントで発した発言が話題となっている。
スペインメディア『El Desmarque』のギプスコア版は「レアル・ソシエダの優勝祝賀会でのクボのシュールな登場。このウインガーは、またしてもお茶目な一面を見せつけた。クボはレアル・ソシエダの祝賀会で多くの注目を集めた」と報道。マイクを片手に会場を盛り上げた一言を紹介している。
「僕はあまり話すのが好きじゃない。ピッチでのプレーで語るほうが好きだからね。今日は僕の人生で最高の日だ。最高の時間を過ごすぞ！みんなありがとう！さぁ、行くぞ！！」
24歳のMFは、クラブでも日本代表でも、おしゃべりなキャラとして知られている。
そのため、後ろで聞いていたチームメイトは爆笑＆苦笑。また、ファンからは次のような声が上がった。
「日本人にしか出来ない振りが効いてるな笑」
「代表戦のインタビューとか超喋るじゃんw」
「くそかっけーっす」
「盛り上げてるな」
「日本人の顔をしたスペイン人」
「会場一気に熱くなったわ」
「もうスペイン人やん」
「後ろの選手達は『ピッチ外でもうるせーだろっ』って感じで爆笑してるのかな」
“タケ節”はやはり健在だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チームメイトは爆笑！優勝祝賀会を盛り上げた久保の一言
この一戦に途中出場し、プロキャリア初のタイトルを手にした久保が祝勝イベントで発した発言が話題となっている。
スペインメディア『El Desmarque』のギプスコア版は「レアル・ソシエダの優勝祝賀会でのクボのシュールな登場。このウインガーは、またしてもお茶目な一面を見せつけた。クボはレアル・ソシエダの祝賀会で多くの注目を集めた」と報道。マイクを片手に会場を盛り上げた一言を紹介している。
24歳のMFは、クラブでも日本代表でも、おしゃべりなキャラとして知られている。
そのため、後ろで聞いていたチームメイトは爆笑＆苦笑。また、ファンからは次のような声が上がった。
「日本人にしか出来ない振りが効いてるな笑」
「代表戦のインタビューとか超喋るじゃんw」
「くそかっけーっす」
「盛り上げてるな」
「日本人の顔をしたスペイン人」
「会場一気に熱くなったわ」
「もうスペイン人やん」
「後ろの選手達は『ピッチ外でもうるせーだろっ』って感じで爆笑してるのかな」
“タケ節”はやはり健在だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】チームメイトは爆笑！優勝祝賀会を盛り上げた久保の一言