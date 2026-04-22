開催：2026.4.22

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 4 - 12 [ブリュワーズ]

MLBの試合が22日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブリュワーズが対戦した。

タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。

2回表、7番 サル・フリリック 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 DET 0-1 MIL、1番 ブライス・チュラング 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 DET 0-3 MIL

4回裏、9番 ハビエル・バエス 初球を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでタイガース得点 DET 1-3 MIL

7回表、1番 ブライス・チュラング 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 DET 1-4 MIL、2番 ウィリアム・コントレラス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 DET 1-5 MIL

8回表、5番 ギャレット・ミッチェル 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでブリュワーズ得点 DET 1-6 MIL、6番 ルイス・レンヒーフォ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 DET 1-7 MIL、9番 ブレーク・パーキンス カウント0-1から押し出しの死球でブリュワーズ得点 DET 1-8 MIL、1番 ブライス・チュラング 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 DET 1-9 MIL、2番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 DET 1-10 MIL、3番 ジェーク・バウアーズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 DET 1-11 MIL、4番 ゲーリー・サンチェス 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 DET 1-12 MIL

9回裏、3番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-12 MIL、4番 マシュー・ビアリング 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 4-12 MIL

試合は4対12でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのグラント・アンダーソンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 12:26:17 更新