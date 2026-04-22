「ひどい判定だ」終盤に大荒れ！UAE王者が町田に敗戦、母国メディアは審判に憤慨！「主審が勝ち上がりを阻止した」 決勝ではサウジクラブが勝利と皮肉「連覇おめでとう」【ACLE】
現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、初出場のFC町田ゼルビアがUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦。12分に相手のミスを突いて相馬勇紀が奪った１点を守りきり、決勝進出を決めた。
この結果を受け、UAEのメディア『UAE Sport News』は、主審の判定に憤慨している。
90＋２分に同点ゴールが決まったかに思われたが、町田の交代が行なわれる前にシャバーブがスローインをしていたため、オンフィールドレビューの末に取り消しとなった判定が受け入れられないようだ。
パウロ・ソウザ監督やシャバーブの選手たちが激怒したこのジャッジについて、「審判は本当にひどい判定を下した」と批判。「ボールが町田のゴールからはるか遠く離れていて、プレーを続行させたにもかかわらず、ゴールを認めなかった」と不満を露わにした。
さらに、「オーストラリア人主審のショーンがアル・アハリの勝ち上がりを阻止した」と恨み節を続けると、なんとこう綴った。
「アル・アハリ・サウジの２連覇、おめでとう。町田は控えめなチームだ」
現地25日に行われる決勝で、町田は前回王者のアル・アハリ・サウジに勝てない――。せめてもの負け惜しみだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】土壇場で大荒れ！シャバーブ陣営が激怒した後半ATのゴール取り消し
この結果を受け、UAEのメディア『UAE Sport News』は、主審の判定に憤慨している。
90＋２分に同点ゴールが決まったかに思われたが、町田の交代が行なわれる前にシャバーブがスローインをしていたため、オンフィールドレビューの末に取り消しとなった判定が受け入れられないようだ。
さらに、「オーストラリア人主審のショーンがアル・アハリの勝ち上がりを阻止した」と恨み節を続けると、なんとこう綴った。
「アル・アハリ・サウジの２連覇、おめでとう。町田は控えめなチームだ」
現地25日に行われる決勝で、町田は前回王者のアル・アハリ・サウジに勝てない――。せめてもの負け惜しみだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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