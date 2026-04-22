「ひどい判定だ」終盤に大荒れ！UAE王者が町田に敗戦、母国メディアは審判に憤慨！「主審が勝ち上がりを阻止した」 決勝ではサウジクラブが勝利と皮肉「連覇おめでとう」【ACLE】

「ひどい判定だ」終盤に大荒れ！UAE王者が町田に敗戦、母国メディアは審判に憤慨！「主審が勝ち上がりを阻止した」 決勝ではサウジクラブが勝利と皮肉「連覇おめでとう」【ACLE】