２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円２９銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭弱のドル高・円安で推移している。



２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３７銭前後と前日に比べ５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイランの交渉を巡って不透明感が強まったことや、同日発表の米３月小売売上高が市場予想を上回ったことから一時１５９円６４銭まで上伸した。



ただ、トランプ米大統領が２１日に「イランとの停戦を延長する」と表明したことで、この日の東京市場では「有事のドル買い」が一服。トランプ氏が「ホルムズ海峡でイラン発着の船舶に対する封鎖を維持する」としていることは懸念材料だが、時間外取引の米原油先物は比較的落ち着いた動きとなっており、ドル円相場は１５９円台前半で推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７４４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８７円０７銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS