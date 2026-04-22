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お金が残らないのは会社に〇〇が多いからです！利益を残したいならコレを減らせ！

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、『お金が残らないのは会社に〇〇が多いからです！利益を残したいならコレを減らせ！』と題した動画を公開した。これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、固定資産を増やしすぎることで会社にもたらされる7つのリスクと、黒字経営の極意を解説している。



市ノ澤氏はまず、固定資産を増やすと「手元のキャッシュが固定資産に置き換わる」ため資金繰りが悪化し、それに伴って維持費や借金、金利などの固定費が増大すると指摘する。さらに、無駄な資産が増えることで「稼ぐ効率が悪くなる」と警鐘を鳴らす。



動画内では、ROA（総資産経常利益率）という指標を用い、「100万円を投資して100万円稼ぐ人」と「1億円を投資して100万円稼ぐ人」を比較。同じ利益を出すなら少ない資産で効率よく稼ぐ方が投資先として魅力的であり、資産を無駄に抱えることは銀行からの評価を下げる要因になると説明した。また、無駄遣いで借入枠を使い切ると、いざという時に資金調達できず倒産リスクが高まると語る。



さらに、固定費が膨らむことで「10%売上が減ったら赤字転落する」ような、売上減少に対する耐性が弱い会社になってしまうという。最後に市ノ澤氏は、設備投資は計画的に行うべきだと述べ、「資産は多ければいいというものではない。稼ぐ効率を最優先で考えろ」と結論付けた。