「ラブ上等婚だから」仲里依紗、夫・中尾明慶との結婚当時を回顧 自身の“強靭なメンタル”物語る驚きのエピソードを披露「大人になって思うと…」
俳優の仲里依紗（36）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優・中尾明慶（37）との結婚発表当時を振り返る場面があった。
【写真】「息子さんパパさんに似てる イケメン」中尾明慶＆仲里依紗＆長男の親子3ショット
この日は久しぶりのコラボ動画で、仲が「大ファン」という元eggリーダーでメイク講師のきぃーちゃん（鈴木綺麗）がゲストに登場。きぃーちゃんはNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の出演者としても知られており、仲は「みなさーん！ラヴ上等のきぃーちゃんで〜す！綺麗先生に今日は来ていただいております」と紹介した。
仲はきぃーちゃんに念願のギャルメイクをしてもらいながらトーク。24歳とは思えない責任感と根性をにじませるきぃーちゃんの話を聞きながら仲は「そんなに若いのにちゃんと考えれてて偉い。何も考えてなかった私、24（歳）の時なんて。ラブ上等婚だから。付き合って4ヶ月で結婚して。女優の中でそんな人いないから、大人になって思うと（当時の自身が）強おぉぉ！みたいな（笑）」と振り返った。
仲は2013年4月に中尾との結婚を発表しており、当時について「事務所の偉い人に呼び出されるじゃないですか。でも『もう子どももいます、結婚します』って言ったら、『もう仕事も決まってるし、どうするの』ってなったときに、『全部最後までやります』って言って」と回顧。
その後の事務所の人との会話で「私これで結婚して子ども産んだら、毎回新しい人と『新恋人』って出るたびに菓子折りを持って謝りに行かなくていいから良かったですね」と話したことを明かし、これには「強くない？」と自身のメンタルの強さに苦笑いしていた。
トークを楽しみながら、いよいよギャルメイクが完成（※25分20秒ごろ）。ファンからは「ギャル里依紗めちゃくちゃ可愛い！」「濃い！のにめちゃくちゃ綺麗」「最強にかわいいーーーっ!!!!!!」「すっごい濃いギャルメイクだけど元の綺麗さが出てる」と絶賛コメントが数多く寄せられている。
仲と中尾は、2013年4月に結婚、同年10月に長男が誕生した。
【写真】「息子さんパパさんに似てる イケメン」中尾明慶＆仲里依紗＆長男の親子3ショット
この日は久しぶりのコラボ動画で、仲が「大ファン」という元eggリーダーでメイク講師のきぃーちゃん（鈴木綺麗）がゲストに登場。きぃーちゃんはNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の出演者としても知られており、仲は「みなさーん！ラヴ上等のきぃーちゃんで〜す！綺麗先生に今日は来ていただいております」と紹介した。
仲は2013年4月に中尾との結婚を発表しており、当時について「事務所の偉い人に呼び出されるじゃないですか。でも『もう子どももいます、結婚します』って言ったら、『もう仕事も決まってるし、どうするの』ってなったときに、『全部最後までやります』って言って」と回顧。
その後の事務所の人との会話で「私これで結婚して子ども産んだら、毎回新しい人と『新恋人』って出るたびに菓子折りを持って謝りに行かなくていいから良かったですね」と話したことを明かし、これには「強くない？」と自身のメンタルの強さに苦笑いしていた。
トークを楽しみながら、いよいよギャルメイクが完成（※25分20秒ごろ）。ファンからは「ギャル里依紗めちゃくちゃ可愛い！」「濃い！のにめちゃくちゃ綺麗」「最強にかわいいーーーっ!!!!!!」「すっごい濃いギャルメイクだけど元の綺麗さが出てる」と絶賛コメントが数多く寄せられている。
仲と中尾は、2013年4月に結婚、同年10月に長男が誕生した。