文化放送29年ぶりの正社員女性アナとして話題の前田恵里花アナウンサー（25）が21日、都内の同局で行われた定例会見でお披露目された。

信越放送アナを経て、4月1日に文化放送入社。「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜午前10時）など多くの番組に出演している。「どういうふうにやっていこうか、絶賛壁にぶつかっている」と明るく話し、「皆さんからの期待をいただくほど、やってやるぞという気持ちになるので、ひとつずつ頑張っていきたい」。

この日は、特技のギタレレと、世界大会5位の実力を持つ口笛で「いとしのエリー」を披露し、取材陣を沸かせた。

口笛ができてよかったことは、との質問を受けると「いやらしい話ですが、採用面接の時に、口笛の子だと知っていただける。ビジネス口笛ではなく、本当に好きなのですが」と笑顔。「父親がよく口笛をふく人で、まねしてみるとかなりうまくいった」。

ギタレレは、2020年のコロナ禍で始めたという。当時は大学2年生。「おうち時間でヒマだったので、実家をあさってみると、ギターとこのギタレレがあった。ギターは音が大きく、家族にうるさいと言われてしまったので、小さいギタレレに」。

今後の目標について「月曜日から金曜日までの帯番組を担当したい。いつも声が聞こえてきて当たり前の、日常にいるアナウンサーになりたい」。口笛を活用した番組の可能性を聞かれると「もう少し口笛の技術を上げていかないと」と明るく話していた